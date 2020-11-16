商務部諷刺美國投資禁令 「少數政客壓制不了市場力量」

▲ 商務部指投資禁令是「少數政客」的行為

美國上周宣布明年起禁止國民投資華為、中國移動、中船防務等31間中國公司，指它們擁有軍方背景。中國 商務部今日（16日）批評美國罔顧事實，認定中國企業由軍方操控，既缺乏依據，也不符合法理，只會令企業及投資者的利益受損。商務部強調，這類少數政客的行為，將壓制不了市場的力量。

商務部發言人表示，中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場，並對美方本次的舉動表示堅決反對。美芳一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。中國企業依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。 中方敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

發言人又指，中美經濟合作的本質是互利共贏。全球化時代各國利益深度交融，你中有我，我中有你。近年來，中國資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，體現了國際投資者對中國資本市場深化改革開放的認​​可。 美方一些人動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至將其政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益。少數政客的行為壓制不了市場的力量。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）13日在經濟論壇上指出，中美貿易衝突3年半以來，中美關係的不確定性已經成為美國在華運營企業的最大的挑戰，同樣也影響著中國企業在美國的運營。他指最近幾年國家安全的定義不斷地向外延擴張，未來中美必須非常清晰地嚴格界定國家安全的定義，必須把「高牆」限制在少數領域，不能過度、寬泛化定義國家安全，甚至將此作為保護主義的藉口。

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責任編輯：陳建錫