  • 28°C
香港時間 : 20201116日 (一) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商務部諷刺美國投資禁令 「少數政客壓制不了市場力量」

國情動向 12:08 2020/11/16

分享：

商務部指投資禁令是「少數政客」的行為

美國上周宣布明年起禁止國民投資華為、中國移動、中船防務等31間中國公司，指它們擁有軍方背景。中國商務部今日（16日）批評美國罔顧事實，認定中國企業由軍方操控，既缺乏依據，也不符合法理，只會令企業及投資者的利益受損。商務部強調，這類少數政客的行為，將壓制不了市場的力量。

商務部發言人表示，中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場，並對美方本次的舉動表示堅決反對。美芳一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。中國企業依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。中方敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

發言人又指，中美經濟合作的本質是互利共贏。全球化時代各國利益深度交融，你中有我，我中有你。近年來，中國資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，體現了國際投資者對中國資本市場深化改革開放的認​​可。美方一些人動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至將其政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益。少數政客的行為壓制不了市場的力量。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）13日在經濟論壇上指出，中美貿易衝突3年半以來，中美關係的不確定性已經成為美國在華運營企業的最大的挑戰，同樣也影響著中國企業在美國的運營。他指最近幾年國家安全的定義不斷地向外延擴張，未來中美必須非常清晰地嚴格界定國家安全的定義，必須把「高牆」限制在少數領域，不能過度、寬泛化定義國家安全，甚至將此作為保護主義的藉口。

【中美角力】美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國

【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇  誤判成關鍵

【中美科技戰】黃奇帆：倘新一屆美國政府這樣做 或能開闢新產業

拜登新政雛形曝光  3拳打中美科技戰 

責任編輯：陳建錫

科技戰 外交 政治 全球化 中國市場 經濟 中美關係 貿易 中華人民共和國商務部 中國

上一篇文章

中國戰機「趕超俄羅斯」 英智庫：就衰一項（組圖）

下一篇文章

【中美角力】解放軍首曝試射航母殺手細節 美急作此反應（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風
【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風
【RCEP簽署】台灣與成員國經貿往來密切 今後將被邊緣化？
【RCEP簽署】台灣與成員國經貿往來密切 今後將被邊緣化？
【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破
【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破
【科技戰】國產量子通話手機 據報或年底推向民用市場
【科技戰】國產量子通話手機 據報或年底推向民用市場
台媒：蓬佩奧稱「台灣非中國」下句即露餡 不要理他
台媒：蓬佩奧稱「台灣非中國」下句即露餡 不要理他
【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利
【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利