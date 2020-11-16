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中國戰機「趕超俄羅斯」 英智庫：就衰一項（組圖）

國情動向 12:27 2020/11/16

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中國戰機科技「趕超俄羅斯」 英國智庫：就是差一項

中國軍用航空工業實力似乎正令西方重新評估形勢。英國智庫形容，中國戰鬥機科技水平，正在超越歐美的老對手俄羅斯；中國戰機在軟硬件、武器和隱身技術方面的提升，正在改變全球空中力量格局，使西方面臨的空中威脅來源，自戰後以來首次轉移。但報告亦稱，中國在航空發動機科技方面，仍然落後於俄羅斯。

英國智庫王家三軍聯合研究所（RUSI）近日發表報告，表示中國戰機除了發動機一項，在傳感器、數據鏈、武器系統和隱身技術等方面，已經「明顯領先」俄羅斯。

報告提到，雖然中國及俄羅斯都同樣以蘇-27系列重型戰鬥機家族充當主力，但中國已經青出於藍。

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中國自家版本蘇-27戰機殲-11，做了大量現代化改進，使用了複合材料來減重，增加戰機推力與重量的比例，提高了性能。殲-11D更配備有源相控陣雷達（AESA），並內置電子戰設備，武器載量更多，「比俄羅斯蘇-27家族中最先進的衍生型蘇-35更佳」。

蘇-27家族中兼顧對地攻擊能力的蘇-30，中國亦有自家版本殲-16。報告稱，殲-16亦除了有類似殲-11D的改進，亦兼容中國軍用各式精確制導彈藥，其搭載的YINGS-III瞄準吊艙，可以媲美美軍的「狙擊手」吊艙（Sniper pod）。

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隱形戰機方面，中國殲-20重型隱形戰機，是美國F-22及F-35以外，全球唯一部署中的隱形戰機。報告預期殲-20會在未來10年數以百計地出廠，「構成西方空中優勢的首要空中威脅」。

相比之下，報告提到，俄羅斯隱形戰機蘇-57至今尚未是一款在前線部署的武器系統，更「缺乏真正低可視度（隱形）的基本設計特徵」。

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至於輕型戰機，報告稱中國殲-10系列戰鬥機，比俄羅斯正在老化的米格-29，以及米格-29改進型米格-35都要更有效，更靈活。

報告認為，鑑於俄羅斯工業結構和國家預算，相比中國都處於劣勢，俄羅斯戰機科技落後中國之後，就很難重新追上。報告特別注意到，俄羅斯有源相控陣雷達發展進度緩慢；有源相控陣雷達是當代戰機的標誌探測設備，其電子掃瞄的更新速度比傳統雷達機械掃描高得多，能夠更可靠地跟蹤更多目標。

報告又預測，俄羅斯未來10年可能開始從中國進口戰機傳感器和導彈等科技；中國雷達、空對空導彈和瞄準吊艙的優勢不斷提升，可能為俄羅斯提供克服進口中國設備障礙的動力；中國FC-31（坊間稱殲-31，但解放軍至今未使用該機）隱型戰機，亦可能成為國際市場上西方產品以外的主要戰鬥機型。

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責任編輯：連兆鋒

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