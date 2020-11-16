30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林

聲稱曾打羸英國MMA冠軍、自創閃電五連鞭絕技的「渾元形意太極拳掌門」馬保國，早前與業餘拳擊愛好者切磋時，30秒被輕易擊倒3次，最後更暈倒在地需要急救，一夜間由太極大師淪成笑柄。此後低調多時的馬保國昨日（15日）開腔表示，他目前已回歸平靜生活，遠離武林這個「是非圈子」。

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今年5月17，馬保國出席關於武術的公開活動時，大會為他安排好的對手，因事突然無法出場。在場的業餘拳擊愛好者王慶民自告奮勇，與「太極大師」切磋。未料開打4秒，王慶民一個試探的直拳，就將馬保國擊倒在地。馬起身再戰，在約18秒時再次中拳倒地。及後，馬保國主動搶攻，衝上前與王拚拳，結果30秒時面部吃下重拳，垂直倒下。大會及觀眾非常緊張，立即為他安排急救；王慶民更嚇得不知所措，呆站在旁邊。幸好馬最終並無大礙。

該場切磋卻讓馬保國名聲暴漲，他過往的影片，包含宣稱自己曾擊倒MMA冠軍、「接、化、發」教學等等，全都被網民給挖了出來，剪輯成各種各樣的搞笑影片，他本人也慘淪為網友們的笑柄。馬保國此後相當低調，一直沒有對此過作出正面回應，僅偶爾會在微博中澄清不實資訊。

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責任編輯：陳建錫