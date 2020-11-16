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【中美角力】特朗普最後瘋狂  蓬佩奧訪台非沒可能？

國情動向 14:08 2020/11/16

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美國大選只待官方正式宣布結果，總統特朗普任期恐只剩約60天。但在特朗普政府的可能最後歲月裡，美國國務卿蓬佩奧日前突投「震撼彈」，聲稱「台灣一直不是中國的一部分」，揚言美國對台承諾是跨黨共識。有中央的台灣政策智囊警告，大陸要警惕特朗普的「最後瘋狂」並不止於此，他卸任前派蓬佩奧訪台，不是完全沒有可能。

美國大選投票已結束，拜登（Joe Biden）已手握入主白宮所需的選舉人票。特朗普（Donald Trump）的任期或餘下僅兩個月，在此之際，蓬佩奧（Mike Pompeo）為何此時還要發表此番言論？是單純的口頭發洩，還是會有實質行動跟進，製造真正的「最後瘋狂」？

廈大對台學者：特朗普「瘋狂」恐不只說說算數

廈門大學台灣研究院副院長張文生接受中通社記者採訪時直言，台灣是中國的一部分，是不可否認的歷史和法理事實。蓬佩奧的說法不僅是對中國主權與領土完整的侵犯，也是對中華民族的冒犯，更否定了美國歷任總統的承諾。

【中美角力】蓬佩奧：台灣非中國一部分　美國對台承諾跨越黨派

【中美角力】蓬佩奧這樣談台灣 京：阻擋不了中國統一

張文生更形容，蓬佩奧「台灣不是中國」的表述，根本是信口開河，也確是特朗普政府「最後的瘋狂」的其中一個環節。

他預期，這個「瘋狂」恐怕不會停留在口頭的發洩，更可能會實質推動美台關係，包括蓬佩奧會否利用最後兩個月時間訪問台灣，表達對台灣的支持，提升美台之間的交往成績，造成美台之間實質官方來往一般；若如此，必然會傷害中美關係，對兩岸關係造成衝擊。

台灣政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成也指出，現在特朗普還在觀望選情是否對他有利，因為近日美國傳出拜登舞弊的說法，如果證據屬實，特朗普還有轉敗為勝的機會。

台學者：拜登估計不會觸碰美台「建交」的議題

他進一步指出，再加上特朗普把國防部部長換成曾任反恐作戰司令的人選，這件事情非同小可，這樣的身份會讓人感覺，特朗普有要「搞到底」的意識，隨時可能「對外掀戰」。

台媒：蓬佩奧稱「台灣非中國」下句即露餡 不要理他

兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應

湯紹成補充道，如果最終結果是特朗普連任，那麼一定會持續打台灣牌”；如果最終結果不利特朗普，他也要藉此來“攪和”一把，在兩岸方面做一些動作。所以現在無論是什麼結果，特朗普都會有所行動；蓬佩奧的這番言論也是為往後的行動做一個鋪墊，至於是口頭還是實際，則需要進一步觀察。

對於蓬佩奧所說的「對台承諾是美國跨黨共識」，湯紹成認為，所謂的「共識」只是他們「反中」的情緒都比較高，但要如何達到目的，兩黨使用的手段不一樣。

湯紹成估計，如果拜登上台，會否完全接收特朗普的這些「政治遺產」很難說，因為拜登是傳統的政治人物，按牌理出牌，那些「暴衝型」動作，諸如「台美建交」或比較刺激大陸的行為，在他剛開始執政的這段期間，應該不太可能。

【台海局勢】學者：兩岸會否開戰　大陸軍事活動「宣告單位」藏玄機

【台海局勢】胡錫進：若美國在台部署軍隊 勢必打響戰爭

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責任編輯：鄧國強

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