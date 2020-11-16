【中國經濟】內地四季度GDP提速幾成定局 惟仍有一個隱憂

10月内地經濟運行數據表現整體超預期，投資和消費增速創年內高點，數據顯示中國經濟在持續復蘇的軌道中，供給和需求端均獲改善，預計四季度經濟增速較前季有明顯提升。不過，10月的消費數據不及預期，顯示經濟增長仍存隱憂。

國家統計局周一公布，10月規模以上工業增加值按年增長6.9%，優於路透調查預估中值6.5%；社會消費品零售總額按年增長4.3%，雖不及預估中值4.9%，但仍刷新年內高點。1-10月固定資產投資按年增長1.8%，高於路透調查預估中值1.6%，亦為年內最高水平。期內民間固定資產投資按年下降0.7%，基礎設施和製造業投資分別為增長0.7%和下降5.3%，房地產開發投資增長6.3%。

中泰金融國際有限公司研究部高級副總裁紀春華分析，10月數據顯示中國經濟持續復蘇趨勢不變，工業好於預期，私營、外資及股份制企業增速明顯高於國有企業，顯示目前經濟復蘇主要來源於復產復工有效推進之後內生需求，而政策刺激所帶來的額外調控所產生需求相對較少，因此復蘇可持續性較高。

内地頭10月城鎮固定資產按年升1.8% 勝預期

内地頭10月工業增加值升1.8%符預期 10月升幅勝預期

此外，商品零售連續四個月保持增長，消費升級態勢在本輪疫情期間加速顯現。固定資產投資穩步回升，投資結構繼續向高技術產業投資傾斜。1-10月高技術產業投資按年增長9.7%，比1-9月加快0.6個百分點。

隨著防疫措施的推進以及疫苗研發進展，未來生產經營活動有望進一步放開，目前尚未全面回暖的消費及製造業有望持續復蘇。從目前的產能利用率的水平來看，已基本恢復到危機前水平，而產能利用率上升，對於未來製造業投資有明顯的帶動作用，製造業投資戶恢復持續可期。整體來說，預計四季度經濟增長將比三季度進一步加快。

不過，光大銀行金融市場分析師周茂華稱，消費數據不及預期，反映國內經濟需求端仍滯後於供給端，由於全球疫情持續蔓延，1-10月國內社會零售銷售按年增長-5.9%；國內不同行業復蘇不平衡問題仍存在。

内地10月消費品零售總額年升4.3% 差過預期

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紀春華指出，在政策方面，通脹不會是限制貨幣政策因素，但隨著經濟逐漸回歸正常運行區間，貨幣政策存在正常化需求，過度寬鬆的政策不利於經濟結構轉型。但同時，在疫情發展尚不明朗階段，鞏固經濟復蘇成果也是重中之重。因此，宏觀杠桿率也不會大幅下降。

國家統計局新聞發言人付淩暉則表示，數據顯示下階段中國經濟持續恢復的有利條件比較多，第四季度經濟增長會比三季度加快。中國價格形勢沒有根本性變化，但後續是否會有通縮需要觀察；而且盡管國際面臨不確定性，但中國的進出口貿易好於全球總體情況。

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責任編輯：游昊雲

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