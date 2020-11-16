【A股脈搏】經濟數據佳+人行放水 滬指放量收升1.1%

中國10月經濟數據佳，中國、日本、南韓以及東盟十國，昨正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加上人行放水，進行8000億（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，滬指今日（16日）高開高走，放量收升1.1% 。

A股三大指數今日高開後分化，滬指稍顯強勢，深成指、創指先後倒跌，科技股集體回落。截至收盤，滬指收報3346.97點，升71.11%；深證成指報13850.83點，升0.7%。創業板指升0.21%，收報2712.41點。

滬深兩市成交8011億元，其中滬市成交3338億元，深市成交4673億元。北向資金淨流入約24億元。

盤面上，有色金屬、鋼鐵、煤炭、石油化工等周期板塊全線走強，白酒、養殖等板塊反彈；電子製造、半導體等概念領跌。

RCEP簽署 有助提振市場人氣

粵開證券指出，15國簽署RCEP，標誌著全球規模最大的自由貿易協定正式達成，中國主導下打造超級經濟圈，相關主題迎來投資機會，有助於提振市場人氣。短期震盪整理之後，滬指有望再度衝擊3400點阻力區域。

國家統計局今日公布10月經濟數據，工業超預期快速擴張，消費和投資增速雙雙刷新年內高點。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，下階段中國經濟持續恢復的有利條件比較多，四季度經濟增長會比三季度加快。

另外，人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日在公開市場開展8000億元MLF操作，期限一年，利率連續第7個月持平於2.95%。

中信建投認為，貨幣政策方面，從人行政策表態偏緊、以及近期公開市場操作來看，預期再寬鬆的概率不大；但經濟尚未回复潛在增速，且當前面臨通脹壓力較小，貿然收緊可能性較低，因此綜合來看，預計貨幣政策整體仍將維持流動性鬆緊平衡。

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責任編輯：蒯宇澄