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【華為5G】德國5G核心網絡 據報將徹底去除華為

國情動向 17:36 2020/11/16

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德國5G網絡建設，一直未有明確排除中國電訊設備巨頭華為。但據報當地各大電訊商，陸續放棄在核心網絡使用華為，華為變相將徹底退出德國5G核心網。

德國《星期日世界報》報道，華為在德國的5G核心網絡中，將不再扮演任何角色。其中，消息顯示沃達豐（Vodafone）集團已經徹底去除核心網絡中的華為設備和技術，德國電信將在年底成完成這一步。

至於另一大電訊商Telefónica，核心網絡中仍然使用中國設備和技術，但該公司明年將啟動自身的獨立5G系統，提供核心網絡技術將不再是華為，而是其瑞典的競爭者愛立信（Ericsson）。

據德國統計網站數據，沃達豐、德國電信和Telefónica，目前在德國移動通訊領域的市場份額接近100%。

【華為禁令】德國傳收緊審查 變相讓華為出局 美施壓終奏效？

【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個

美國一直拉攏盟友封殺華為5G。德國政府上月公布5G通信網路建設安全標準草案，未有將華為技術排除在外，但規定必須從可以信賴的企業採購5G設備。另早前有消息稱，除了技術檢查，德國擬對電訊設備製造商作政治審查。

華為曾強調，公司過去為德國當局提供安全網絡和具透明度的合作，否認構成安全風險。

【華為禁令】瑞典法院煞停華為5G禁令 為何被指不是華為勝利？

【華為5G】法當局5G安全要求　電信商分批拆3000華為天線

【華為禁令】英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G

責任編輯：林佩怡

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