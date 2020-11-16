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中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗

國情動向 17:36 2020/11/16

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中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗

中美科技戰，美國打擊華為芯片（晶片）供應初步見效，但也迫使中國下定決心，舉全國之力發展芯片。有美國傳媒更稱，美國現時在中美科技戰落後0：1，甚至可能是0：2，因為美國在稀土方面犯下「重大戰略失敗」之餘：在5G領域也在落後。

美國《國防》月刊（National Defense）近日刊登文章，稱美國現時在中美科技戰「已落後0：1，或者可能是0：2」；美國公眾都這場不宣而戰的戰爭意識很少，但北京卻對此相當了解。

關於「第一球」，文章指，中國過去數十年來建立了稀土產業的壟斷，美國輸了這場自己甚至不知道在打的仗；事實會證明這是一次重大戰略失敗，因為這些元素是本世紀許多新興技術的基石。「如果沒有稀土，智能手機，甚至一些美國武器系統都無法使用。」

「第二球」則是5G主導權爭奪的戰役。文章引述「新中心」智庫（The New Center）《美國5G真相時刻》報告稱：「高速互聯愈來愈重要，美國正在5G競賽落在後面，而中國正在飛速前進，哪怕美國尚在開發和應用其他方面的不少變革技術。」

美國科技戰死穴：沒中國稀土 造不出電動車

任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟

文章表示，如果美國不想購買中國製造的5G設備，替代的選擇不是購買美國產品，而是去找價格更高的歐洲公司。雖然有些專家說，5G還不足以對美國構成0：2，但他們也會說比賽臨近尾聲，美國需要奮力追趕。上述報告認為，華府需要投入1,000億美元搞研發，美國才有希望取得5G優勢。

文章又稱，中國看到了未來，並且及早在5G技術上投入了大量資金，但除了5G技術，中美科技戰還有其他幾條戰線，包括航空、太空、生物技術、量子科學、機器人、軍事技術和人工智能等等。5G和稀土只是一場長期戰爭中的兩場戰役，若美國有足夠意志，失去的地盤是可以奪回來的，比分能改寫成2：0，但美國並非穩操勝券。

德國5G核心網絡 據報將徹底去除華為

美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷

防美科技被中國點死穴 特朗普急令拓稀土

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 科技戰 5G 中美關係 中國 美國 稀土 華為 晶片

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