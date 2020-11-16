▲ 【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見

美國大選結果漸明朗，美國總統特朗普任期恐只剩約60天，但美國國務卿蓬佩奧卻在此時刻再為中美關係投下「震撼彈」，宣稱台灣一直不是中國一部分。中國官媒開足火力還擊，中央電視台評論罕有用「人渣」一詞形容蓬佩奧，警告「圖謀分裂中國，只會撞得頭破血流」。

央視網站周日在「中華之聲」欄目發出題為「一派胡言的蓬佩奧還能蹦躂到幾時」的時評，指責蓬佩奧（Mike Pompeo）在其來日無多的「最後瘋狂」中，再次顛倒黑白、一派胡言，宣稱「台灣一直不是中國的一部分」。

這個當今世界超級大國主管外交事務的最高官員，在「下課」鈴聲快要響起的時候，像賭紅了眼的流氓賭徒，毫無原則與底線。 圖窮見匕首，蓬佩奧的瘋狂行徑，徹底暴露了某些美國政客妄圖攪亂台海、分裂中國、遏制中國的狼子野心。

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央視在文章中，以罕有密集的強烈措詞，批評蓬佩奧自上任以來，一再炮製並散布針對中國的政治謊言和政治病毒。「作爲美國史上最差國務卿，此人早已成爲虛假信息傳播者、謊言制造者和仇恨煽動者，近來更是變本加厲地大撒癔症」。

當中，前不久，蓬佩奧訪問亞洲多國時，一路不斷散播反華言論，絞盡腦汁、使用各種手段拉人下水，妄圖組織「反華大合唱」。

央視時評題目：一派胡言的蓬佩奧

央視又指，蓬佩奧是「吃了秤砣鐵了心」執意當反華「急先鋒」；他眼見時日無多，還是把台灣這個最順手的「棋子」打出，公開發出與美國官方不一致的論調，公然違背一個中國原則。同時，還不顧中方一再反對，加緊與台灣方面發生官方往來，安排舉辦所謂「台美經濟繁榮夥伴對話」。

央視用罕見尖銳的話稱：

在此，我們要正告蓬佩奧之類的人渣，你錯判了國際大勢、生錯了年代。中華民族早已經不是東亞病夫，中華大地早已不是外國勢力可以胡來的競技場。

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評論不僅重提，美國有輿論形容蓬佩奧是「史上最差國務卿」，還警告，想插手中國內政，圖謀分裂中國，只會撞得頭破血流。

「奧佩奧眼見時日無多 順手打台灣棋子」

文章又指，世界上只有一個中國，身爲美國國務卿，蓬佩奧竟然信口雌黃，公然違背客觀事實，其所作所爲踐踏的是國際關係基本准則，傷害的是美國國家信譽。

蓬佩奧向來只算計自己的政治私利，其價值理念、行事風格與整個時代潮流背道而馳、格格不入，他留給世界的只有欺騙、脅迫、霸淩和謊言。如今，這個世界最大的「攪屎棍」即將謝幕，且看他如何表演吧。

文章援引中國外交部發言人汪文斌警告「蓬佩奧之流」，任何損害中國核心利益、幹涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊，「如仍我行我素、一意孤行，最終必定落得個身敗名裂的可恥下場」。

另一方面，《人民日報》海外版周一（16日）發表評論文章，指蓬佩奧的傲慢無知、居心險惡，令人嘆為觀止，又指他的行徑極端不負責任。

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責任編輯：鄧國強

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