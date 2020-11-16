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【新冠肺炎】鍾南山：中國疫苗水平與輝瑞相若 預防90%感染

國情動向 19:52 2020/11/16

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鍾南山指國產疫苗可預防90%的病毒感染

在新冠肺炎疫苗研發上，中美各有幾款進入第三期臨床階段，但對於誰先拔頭籌，外界普遍更關心疫苗的功效。中國工程院院士鍾南山今日（16日）在一個生物科技論壇上表示，美國藥廠輝瑞（美︰PFE）在研的疫苗約能預防90%的病毒感染，廣東乃至中國的疫苗水平也差不多，但須有首階段試驗結果才能公布。

鍾南山又表示，中國能控制住疫情，首先創新在「生命至上」的指導思想上，如在社區層面做到群防群控實屬不易。目前世界對疫情發生的規律還沒有摸清，也未進行溯源，治療也沒有極具針對性且非常有效的藥物，部分藥物如瑞德西韋（Remdesivir）僅在一開始發現時，對治療新冠肺炎有用。

他期望未來在生物醫藥領域、基礎研究、臨床研究，以及產業化能夠更緊密結合，形成較好的機制。他又強調，曾是疫情重災區的武漢，現時已非常安全。

【新冠肺炎】第5款中國疫苗進入三期臨床 烏茲別克招5000志願者

澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣

輝瑞及德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，有效率高達90%，有望最快11月獲美國政府批准使用。與多數潛在的新冠肺炎疫苗一樣，輝瑞疫苗需注射兩劑。科學家預計，注射後會引起類似流感的副作用，包括手臂酸痛、肌肉痛和發燒，副作用可能會持續數天，嚴重的話可導致無法上班或上課。

【新冠疫苗好消息】國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期

【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗  兩者有何不同？

責任編輯：陳建錫

傳染病 副作用 疫情 治療 生物科技 鍾南山 瑞德西韋 德國 武漢 中國

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