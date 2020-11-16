▲ 【中美角力】官媒四字詞列陣批蓬佩奧 斥他居心險惡

美國大選似乎大局幾定，美國總統特朗普任期恐僅餘約60天，但中美角力未緩和；美國國務卿蓬佩奧卻在此時刻再為中美關係投下「震撼彈」，宣稱台灣一直不是中國一部分。人民日報海外版發表署名評論，直批他末日瘋狂、觸及中國人民的底線；文章更以傲慢無知、居心險惡、誤導輿論、擾亂視聽、極爲陰險......等一系列四字詞，連環批評蓬佩奧。

人民日報海外版周一（16日）發表題為「台灣是中國一部分，誰都無法改變」、署名汪靈犀的評論文章，一開首即援引「國際輿論」指蓬佩奧是「說謊派代言人」，為了博取關注，不惜上演「末日瘋狂」。

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對於蓬佩奧日前接受美國媒體專訪時，稱「台灣不是中國的一部分」，是妄圖進一步破壞中美關系，損害台海和平穩定。

評論一開首便批蓬是「史上最差國務卿」

文章接著便是一系列形容詞批評蓬佩奧，先是借美國輿論說他是「史上最差國務卿」，然後稱他傲慢無知、居心險惡，令人歎爲觀止。評論強調，世界上只有一個中國，但蓬佩奧卻為一己之政治私利，置歷史和事實於不顧，置中美兩國人民根本利益於不顧，在台灣問題上再次發表錯漏百出的言論。

嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，違背美國政府對中方作出的承諾，觸及了中國人民的底線，他的錯誤言行必將遭到中方堅決回擊。

文章又指，無論是在歷史上還是法理上，台灣都是無可爭辯的中國領土的一部分，這是國際社會的普遍共識。「蓬佩奧之流刻意誤導輿論、擾亂視聽，無非是妄圖進一步破壞中美關係、挑起兩岸衝突，干涉中國內政，極爲陰險，極端不負責任」。

傲慢無知、居心險惡、極爲陰險......

文章又稱，民進黨和台獨勢力長期叫囂所謂「兩國論」、「一邊一國論」、「台灣地位未定論」等台獨謬論，與蓬佩奧之流狼狽為奸，一步步將台灣推向危險境地。民進黨當局倚美抗陸、倚美謀獨，進行謀獨挑釁，只能最終搬起石頭砸自己的腳。

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而稍早前，央視網站周日在「中華之聲」欄目發出題為「一派胡言的蓬佩奧還能蹦躂到幾時」的時評，指責蓬佩奧（Mike Pompeo）在其來日無多的「最後瘋狂」中，再次顛倒黑白、一派胡言，宣稱「台灣一直不是中國的一部分」。

央視用上「人渣」和「攪屎棍」等詞形容蓬佩奧：

在此，我們要正告蓬佩奧之類的人渣，你錯判了國際大勢、生錯了年代。中華民族早已經不是東亞病夫，中華大地早已不是外國勢力可以胡來的競技場。

蓬佩奧向來只算計自己的政治私利，其價值理念、行事風格與整個時代潮流背道而馳、格格不入，他留給世界的只有欺騙、脅迫、霸淩和謊言。如今，這個世界最大的「攪屎棍」即將謝幕，且看他如何表演吧。

而人民日報社旗下《環球時報》亦發表題為「中國有充裕能力應對美方『最後的瘋狂』」的文章，同樣狠批美方涉台言論。

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責任編輯：鄧國強

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