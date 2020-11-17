【華為賣榮耀】接盤俠大股東原來是他 榮耀變國有品牌

▲ 華為售榮耀 接盤俠大股東原來是他

中美科技戰白熱化之下，華為被美國政府嚴密封殺。華為周二宣布，將旗下副綫手機品牌榮耀（HONOR），出售與深圳市智信新信息技術有限公司聯同30經銷商組成的財團；外界普遍認為，剝離行動是要避過美國禁令，讓榮耀可以生存下去。官方聲明沒公布「深圳市智信新信息技術」公司的背景，但其實際持有人是深圳市政府。

華為聲明稱，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀品牌得以延續，決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司；交割後的榮耀，華為不佔有任何股份、也不參與經營管理與決策。

「深圳市智信新信息技術」由深圳政府持有

華為表示，共有30餘家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。

華為售榮耀 接盤俠大股東原來是他

華為出售榮耀細節曝光 徹底如同外賣打包拎走

至於收購金額，華為在聲明中未有透露。

根據媒體掌握的訊息，「深圳市智信新信息技術」於今年9月27日才成立，註冊資本1億元（人民幣，下同）。其中，深圳國資委100%持股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。

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該私募基金出資人是由30多家榮耀代理商、經銷商共同投資設立，包括天音通信、蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業、山東怡華通信科技、深圳冀順通投資、河南象之音健康科技、福建瑞聯優信科技、內蒙古英孚特通訊技術、哈爾濱金潭科技發展等。

榮耀剝離華為 欲避過美國政府封殺

榮耀主要銷售對象為年輕族群，主打潮流設計和極致性能，致力於打造手機 + IoT（Internet of Things，物聯網）產品生態圈。

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目前，榮耀手機產品分為四大系列，分別為V系列、HONOR系列、X系列、Play系列等。V系列定位以科技為核心，Honor系列則是主打潮流，X系列定位在超能科技，Play系列則是電玩科技。

根據GFK 調查的數據顯示，2019 年中國手機產業整體出貨下滑約10%，而榮耀在中國市佔達到13%，成為排名第四、成長第二的手機品牌。

華為擬以千億售榮耀業務予深圳市政府、神州數碼等 避制裁？

責任編輯：鄧國強

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