  • 24°C
香港時間 : 20201117日 (二) 10:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

國情動向 10:32 2020/11/17

分享：

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

拜登勝出美國大選，如無意外明年1月接替特朗普出任美國總統，如何處理正於谷底的中美關係受到關注。美國外交元老基辛格忠告拜登班底，美國需要迅速復恢與中國的溝通渠道，否則美國與中國會面臨危機升級為軍事衝突的風險，堪比第一次世界大戰。

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）周一（16日）在彭博新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）上發言，警告除非中美能建立一些合作的基礎，「世界會滑向相當於第一次世界大戰的災難」，而今天的軍事科技會使這種危機更難控制。

97歲的基辛格直言，美國與中國正加速走向對抗。「他們正用對抗的方式搞外交。這樣的危險在於一些危機會超越言語之爭，變成軍事衝突。」

特朗普最後瘋狂  蓬佩奧訪台非沒可能？

蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見

特朗普面臨最後兩個月任期，據報有意再向中國使出強硬招數，為拜登留下更爛攤子。基辛格形容，特朗普的充滿對抗的談判風格並不適合無限期使用（Trump has a more confrontational method of negotiation than you can apply indefinitely）。「特朗普認為重視美國人對世界經濟不平衡的憂慮很重要，我也認為這很重要，但自此（特朗普執政初期）以來，我更傾向選擇不同的策略。」

基辛格表示，中美關係今年快速受到蠶蝕，意味兩國正邁向新冷戰，雙方現時需要達成共識，不論陷入甚麼爭端，也不要爆發軍事衝突。他指，美國與中國因此需要建立機制，供雙方元首信任的人代表前者保持接觸。

傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇  誤判成關鍵

美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國

對於中美人權與意識形態分歧加劇，基辛格認為這是自然的事，但「雙方需要清楚對方覺得敏感的議題，而不一定要解決這些問題，只要紓緩到一個容許進展發生的地步。」

拜登計劃上任後重振美國在西方的領導地位，團結盟友聯合應付中國。基辛格認為，民主國家如果能夠團結合作是件好事，但他提醒，建立針對特定國家的聯盟並不明智，建立需要時防止危險的聯盟倒有必要。

基辛格認為，中美兩國領導人最終需要了解，他們對相同議題的看法非常不同，這應使他們對話的方式變得更豐富。「美國人歷史上享有相對不受中斷的成功；中國人則有很長時間不斷重覆面臨危機的歷史。美國幸運地不受切身危險困擾；中國則通常受到對他們團結另有圖謀的國家包圍。」

至於歐洲，基辛格預期他們會愈發頻繁地被迫捲入中美之間。「歐洲一直是美國戰後外交政策的基石。歐洲現在的問題是，是否在歐洲對其他國家關係的演變之中，嘗試完全自主。」

中美新冷戰料迎緩和期 只是中國挑戰沒減少

拜登新政雛形曝光  3拳打中美科技戰

【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】解放軍首曝試射航母殺手細節 美急作此反應（組圖）
今日
【中美角力】解放軍首曝試射航母殺手細節 美急作此反應（組圖）
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
今日
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
今日
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
台媒：蓬佩奧稱「台灣非中國」下句即露餡 不要理他
2020/11/15
台媒：蓬佩奧稱「台灣非中國」下句即露餡 不要理他
中央軍委發布解放軍聯合作戰綱要 強調強化備戰打仗
2020/11/13
中央軍委發布解放軍聯合作戰綱要 強調強化備戰打仗
地緣政治 外交 軍事衝突 中美關係 中國 美國 拜登 特朗普

下一篇文章

【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣
澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
【中美角力】美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國
【中美角力】美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國
【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇 誤判成關鍵
【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇 誤判成關鍵