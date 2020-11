▲ 基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

拜登勝出美國大選,如無意外明年1月接替特朗普出任美國總統,如何處理正於谷底的中美關係受到關注。美國外交元老基辛格忠告拜登班底,美國需要迅速復恢與中國的溝通渠道,否則美國與中國會面臨危機升級為軍事衝突的風險,堪比第一次世界大戰。

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)周一(16日)在彭博新經濟論壇(Bloomberg New Economy Forum)上發言,警告除非中美能建立一些合作的基礎,「世界會滑向相當於第一次世界大戰的災難」,而今天的軍事科技會使這種危機更難控制。

97歲的基辛格直言,美國與中國正加速走向對抗。「他們正用對抗的方式搞外交。這樣的危險在於一些危機會超越言語之爭,變成軍事衝突。」

特朗普最後瘋狂 蓬佩奧訪台非沒可能?

蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見

特朗普面臨最後兩個月任期,據報有意再向中國使出強硬招數,為拜登留下更爛攤子。基辛格形容,特朗普的充滿對抗的談判風格並不適合無限期使用(Trump has a more confrontational method of negotiation than you can apply indefinitely)。「特朗普認為重視美國人對世界經濟不平衡的憂慮很重要,我也認為這很重要,但自此(特朗普執政初期)以來,我更傾向選擇不同的策略。」

基辛格表示,中美關係今年快速受到蠶蝕,意味兩國正邁向新冷戰,雙方現時需要達成共識,不論陷入甚麼爭端,也不要爆發軍事衝突。他指,美國與中國因此需要建立機制,供雙方元首信任的人代表前者保持接觸。

傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇 誤判成關鍵

美媒:特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國

對於中美人權與意識形態分歧加劇,基辛格認為這是自然的事,但「雙方需要清楚對方覺得敏感的議題,而不一定要解決這些問題,只要紓緩到一個容許進展發生的地步。」

拜登計劃上任後重振美國在西方的領導地位,團結盟友聯合應付中國。基辛格認為,民主國家如果能夠團結合作是件好事,但他提醒,建立針對特定國家的聯盟並不明智,建立需要時防止危險的聯盟倒有必要。

基辛格認為,中美兩國領導人最終需要了解,他們對相同議題的看法非常不同,這應使他們對話的方式變得更豐富。「美國人歷史上享有相對不受中斷的成功;中國人則有很長時間不斷重覆面臨危機的歷史。美國幸運地不受切身危險困擾;中國則通常受到對他們團結另有圖謀的國家包圍。」

至於歐洲,基辛格預期他們會愈發頻繁地被迫捲入中美之間。「歐洲一直是美國戰後外交政策的基石。歐洲現在的問題是,是否在歐洲對其他國家關係的演變之中,嘗試完全自主。」

中美新冷戰料迎緩和期 只是中國挑戰沒減少

拜登新政雛形曝光 3拳打中美科技戰

【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒