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【華為賣榮耀】華為聲明全文：產業鏈自救   延續榮耀

經濟脈搏 13:02 2020/11/17

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【華為賣榮耀】華為聲明全文：產業鏈自救   延續榮耀

中美科技戰延燒不止，華為被美國政府嚴密封殺。華為周二宣布，將旗下副綫手機品牌榮耀（HONOR），出售與深圳市智信新信息技術有限公司聯同約30經銷商組成的財團；外界普遍認為，剝離行動是要避過美國禁令，讓榮耀可以生存下去。華為官方聲明說，此舉是產業鏈自救，讓榮耀渠道得以延續。

據了解，「深圳市智信新信息技術」公司實際持有人是深圳市政府，而華為的賣盤榮耀聲明全文如下：

2020年11月17日

在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對於交割后的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。

共有30餘家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。

榮耀品牌誕生於2013年，始終面向年輕人，堅持中低端價位，七年間發展成為年出貨量超七千萬部的互聯網手機品牌。對榮耀的消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的付出、愛護與支持，華為深表感謝！

祝福獨立后的榮耀與股東、合作夥伴和員工一道，踏上新榮耀之路，持續為消費者創造價值，創造一個屬於年輕人的智慧新世界！

華為售榮耀   接盤俠大股東原來是他

華為出售榮耀細節曝光  徹底如同外賣打包拎走

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根據媒體掌握的訊息，「深圳市智信新信息技術」於今年9月27日才成立，註冊資本1億元（人民幣，下同）。其中，深圳國資委100%持股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。

而其他參與收購的出資人，為30多家榮耀代理商及經銷商，包括天音通信、蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業、山東怡華通信科技、深圳冀順通投資、河南象之音健康科技、福建瑞聯優信科技、內蒙古英孚特通訊技術、哈爾濱金潭科技發展等。

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責任編輯：鄧國強

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