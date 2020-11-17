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【華為賣榮耀】華為金蟬脫殼剥離榮耀後 力拓高階手機

經濟脈搏 13:02 2020/11/17

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據參與收購公司簽署的聯合聲明，華為技術有限公司將把旗下榮耀品牌出售給由30多家代理商和經銷商組成的財團。買方將組建一家新公司--深圳智信新信息技術公司來進行此次收購，出售榮耀後華為不會在新公司持有任何股份。聲明表示，該出售案是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，所有權的變更將不會影響榮耀的發展方向。《深圳特區報》引述知情人士的話稱，美國封殺是華為出售榮耀的原因。

聲明指出，此次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，能最大化地保障消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的利益；更是一次產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、渠道、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

聲明還稱，所有權的變化不會影響榮耀發展的方向，榮耀高層及團隊將保持穩定。投資新榮耀的經銷商和代理商也承諾：未來只享有財務上的投資回報，在業務側將遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享受同等機會。

華為售榮耀業務資產 分析稱因美打壓要專注高階手機

華為售榮耀聲明全文：產業鏈自救   延續榮耀

華為售榮耀   接盤俠大股東原來是他

值得注意，聲明稿中沒有提供交易金額數據。此前有消息稱，本次交易價格高達1000億元人民幣。據《深圳特區報》介紹，深圳市智信新信息技術有限公司由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘間榮耀代理商、經銷商共同投資設立。其中，深圳市智慧城市科技發展集團由深圳市國資委100%控股。

《深圳特區報》引述知情人士的話稱，華為被美國持續打壓以來，榮耀的供應商、生產工廠、渠道和分銷商都面臨困難。這種情況下，華為出售榮耀，是在「保護渠道有水流，別乾枯了，別害了上下游」。

早在今年十月中，路透社便報導了華為將出售榮耀的消息，當時消息人士透露，華為此舉是為了因應美國技術封鎖，芯片取得困難，需要專注於旗艦產品，也能讓榮耀手機的芯片取得管道不被封鎖。

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責任編輯：游昊雲

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