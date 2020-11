▲ 【中美角力】拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」

中國夥亞太14國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP),打造不包括美國的世界最大自由貿易區;美國特朗普政府退出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)下,經貿影響力有被擠出亞太地區風險。美國候任總統拜登看來有意為重返TPP,制衡中國RCEP鋪路,表示有必要聯合盟友制訂全球貿易規則,防止中國話事。但拜登在美國國內壓力下,未有表明會否重返TPP。

RCEP並未排除美國或任何國家加入;拜登周一(16日)在美國特拉華州見傳媒,有記者問他上任後,美國會否加入RCEP。拜登未有正式回應,稱自己尚不能討論美國貿易政策,因為「一時只能有一位總統」。

但拜登表示,美國經濟佔全球25%,美國需要聯合佔另外約25%或以上的其他民主國家,共同制訂規則,「而不是容許中國或其他人因為他們獨大而說了算」(instead of having China and others dictate outcomes because they are the only game in town)。

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

拜登表示,自己已有詳細的貿易計劃,但準備在明年1月21日宣誓就任美國總統後才公開交待。他堅持,自己會投資於美國工人,提升他們競爭力,並會確保勞工與環保利益在任何新貿易談判中獲得重視。

被問及自己已經交待,會讓美國重返特朗普退出的世衛組織(WHO)、巴黎氣候協定,但為何不講貿易協議時,拜登解釋,貿易協議需要與其他國家談判,不是美國說加入就能加入。

【RCEP懶人包】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風

RCEP 15國佔全球經濟與人口30%,包括中日韓澳紐加上東盟十國,中國經濟規模在其中一家獨大下,外界普遍認為RCEP簽署對中國戰略意義重大,能進一步擴大和鞏固中國亞太經貿話語權。

相比之下,美國原在拜登出任副總統期間,與亞太11國打造TPP,佔全球經濟40%,惟遭特朗普上任後退出,TPP影響力因而大減,美國亦同時缺席亞太兩大自貿區。美國戰略界普遍認為有需要重返TPP抗衡中國,惟拜登礙於民主黨內民粹陣營反對,至今未有表明立場。

台灣與RCEP成員經貿往來密切 今後將被邊緣化?

任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟

美媒:特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒