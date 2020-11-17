  • 26°C
香港時間 : 20201117日 (二) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」

國情動向 13:02 2020/11/17

分享：

【中美角力】拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」

中國夥亞太14國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），打造不包括美國的世界最大自由貿易區；美國特朗普政府退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）下，經貿影響力有被擠出亞太地區風險。美國候任總統拜登看來有意為重返TPP，制衡中國RCEP鋪路，表示有必要聯合盟友制訂全球貿易規則，防止中國話事。但拜登在美國國內壓力下，未有表明會否重返TPP。

RCEP並未排除美國或任何國家加入；拜登周一（16日）在美國特拉華州見傳媒，有記者問他上任後，美國會否加入RCEP。拜登未有正式回應，稱自己尚不能討論美國貿易政策，因為「一時只能有一位總統」。

但拜登表示，美國經濟佔全球25%，美國需要聯合佔另外約25%或以上的其他民主國家，共同制訂規則，「而不是容許中國或其他人因為他們獨大而說了算」（instead of having China and others dictate outcomes because they are the only game in town）。

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

拜登表示，自己已有詳細的貿易計劃，但準備在明年1月21日宣誓就任美國總統後才公開交待。他堅持，自己會投資於美國工人，提升他們競爭力，並會確保勞工與環保利益在任何新貿易談判中獲得重視。

被問及自己已經交待，會讓美國重返特朗普退出的世衛組織（WHO）、巴黎氣候協定，但為何不講貿易協議時，拜登解釋，貿易協議需要與其他國家談判，不是美國說加入就能加入。

【RCEP懶人包】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風

RCEP 15國佔全球經濟與人口30%，包括中日韓澳紐加上東盟十國，中國經濟規模在其中一家獨大下，外界普遍認為RCEP簽署對中國戰略意義重大，能進一步擴大和鞏固中國亞太經貿話語權。

相比之下，美國原在拜登出任副總統期間，與亞太11國打造TPP，佔全球經濟40%，惟遭特朗普上任後退出，TPP影響力因而大減，美國亦同時缺席亞太兩大自貿區。美國戰略界普遍認為有需要重返TPP抗衡中國，惟拜登礙於民主黨內民粹陣營反對，至今未有表明立場。

台灣與RCEP成員經貿往來密切 今後將被邊緣化？

任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟

美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 貿易 自貿區 RCEP CPTPP 拜登 中美關係 中國 美國

上一篇文章

女生重慶墮河近百人圍觀 61歲英國領事見義勇為（有片）

下一篇文章

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇 誤判成關鍵
【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇 誤判成關鍵
【中美角力】美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國
【中美角力】美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰