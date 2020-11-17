▲ 【中美角力】拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」

中國夥亞太14國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），打造不包括美國的世界最大自由貿易區；美國特朗普政府退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）下，經貿影響力有被擠出亞太地區風險。美國候任總統拜登看來有意為重返TPP，制衡中國RCEP鋪路，表示有必要聯合盟友制訂全球貿易規則，防止中國話事。但拜登在美國國內壓力下，未有表明會否重返TPP。

RCEP並未排除美國或任何國家加入；拜登周一（16日）在美國特拉華州見傳媒，有記者問他上任後，美國會否加入RCEP。拜登未有正式回應，稱自己尚不能討論美國貿易政策，因為「一時只能有一位總統」。

但拜登表示，美國經濟佔全球25%，美國需要聯合佔另外約25%或以上的其他民主國家，共同制訂規則，「而不是容許中國或其他人因為他們獨大而說了算」（instead of having China and others dictate outcomes because they are the only game in town）。

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拜登表示，自己已有詳細的貿易計劃，但準備在明年1月21日宣誓就任美國總統後才公開交待。他堅持，自己會投資於美國工人，提升他們競爭力，並會確保勞工與環保利益在任何新貿易談判中獲得重視。

被問及自己已經交待，會讓美國重返特朗普退出的世衛組織（WHO）、巴黎氣候協定，但為何不講貿易協議時，拜登解釋，貿易協議需要與其他國家談判，不是美國說加入就能加入。

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RCEP 15國佔全球經濟與人口30%，包括中日韓澳紐加上東盟十國，中國經濟規模在其中一家獨大下，外界普遍認為RCEP簽署對中國戰略意義重大，能進一步擴大和鞏固中國亞太經貿話語權。

相比之下，美國原在拜登出任副總統期間，與亞太11國打造TPP，佔全球經濟40%，惟遭特朗普上任後退出，TPP影響力因而大減，美國亦同時缺席亞太兩大自貿區。美國戰略界普遍認為有需要重返TPP抗衡中國，惟拜登礙於民主黨內民粹陣營反對，至今未有表明立場。

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責任編輯：連兆鋒