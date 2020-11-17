【拜登中國】拜登對中國已變心？3件事洩露玄機

中美角力白熱化之際，美國民主黨候選人拜登已宣布勝出大選，如無意外，明年一月可入主白宮。在特朗普執政期間，拜登被指和中國關係太近。但有證據顯示，拜登近幾年對中國的看法已跟隨美國政府氣氛轉變。據美媒總結，從貿易、科技以及南海等3方面，拜登的對中國政策都顯示出強硬趨向。

民主黨8月公布的2020年政綱寫道：「中國政府的行動，若在經濟、安全和人權方面引發民主黨人深切憂慮，我們將以明確、強力且一貫的態度做出反制。」

其一貿易：建立全球聯盟 讓中國「守規則」

特朗普任內外交政策要點之一，是與中國打貿易戰。儘管拜登最近的發言暗示，他會採取行動對抗北京的經濟政策，但他8月接受美國全國公共電台（NPR）訪問時清楚表明，他相信關稅措施對美國的傷害和對中國一樣大。

他說：「（美國）製造業衰退消失，農業損失數以十億計美元，由納稅人買單。我們用錯誤方式追究中國。」

拜登似乎傾向建立一個全球聯盟來迫使中國經濟自由化。他10月在第二場辯論會上表示：「我會想辦法讓中國遵守國際規則。…我們必須讓所有友邦跟我們一起對中國說：『規則在這裡，你要遵守；如果不遵守，就會在經濟上付出代價。』」

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其二科技：憂TikTok 禁華為

特朗普任內加強對中國科企的圍堵，比如華為、Tiktok等。有跡象顯示，拜登可能會延續科技戰。他9月曾表達對TikTok的疑慮：「中國運作的TikTok能接觸到1億多年輕人，尤其在美國，我認為這實在令人擔憂。」

民主黨2020年政綱中，也暗示拜登政府將延續特朗普做法，努力說服盟邦禁用華為供應的5G技術。內容寫道：「我們將與盟邦和夥伴國合作研發安全的5G網路，並解決資安威脅。」

其三南海：美國會繼續飛越南海上空

奧巴馬政府時代，美國軍艦已開始在南海執行自由航行任務，逼近中國人工島礁，以展現美國政府不承認中國主權聲索；特朗普政府時代，美方不但加強自由航行任務，更公開聲稱中國在南海主權聲索「大多」違法。

拜登還未對南海議題發表過重大公開聲明，但沒有跡象顯示現階段他將逆轉特朗普的強硬政策，甚至還有可能加強。在民主黨今年政綱中，更對中國在南海的「軍事威嚇」提出明確警告。

而且，拜登在競選期間一再提到，他2013年如何直接了當告訴習近平，即使中國在南海設立不獲承認的防空識別區，美國仍會繼續讓飛機飛越南海上空。

此外，拜登還強化了在亞太地區的立場。他與日本首相菅義偉通電話時明確，尖閣諸島（中國稱釣魚島）適用於美日安保條約。

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責任編輯：尹航

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