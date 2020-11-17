女生重慶墮河近百人圍觀 61歲英國領事見義勇為（有片）

▲ 史雲森救人一事，在內地微博引起討論

61歲的候任英國駐重慶總領事史雲森（Stephen Ellison），上周六（14日）在重慶的中山古城景區觀光時見義勇為，救起一名遇溺的女大學生，後者一度失去呼吸，經急救後才跨過「鬼門關」。意外發生時景區遊客頗多，然而圍觀者近百，卻無人主動伸出援手，未知是被突發情況嚇呆，還是都不懂游泳。

史雲森事後向媒體憶述事發經過，他行過岸邊時突然聽到一聲驚呼，轉頭發現該名女學生落水，情況非常危急。他立刻跳下河，從後面托住已失去知覺的女學生孩的頸部，讓她的臉離開水面，最報岸上救援人員配合下將救起。當時女學生已失去知覺，甚至沒有呼吸，救援人員一度擔心可能發生最壞的情況。幸好他們回到岸邊時，女學生又開始呼吸了。他透露女學生受到驚嚇，恢復緩慢，但後者向他表示謝意，並邀請他在本周末與其家人共進晚餐。

能夠拯救到他人的生命，史雲森形容是他這次旅程中最快樂的事情，同時他也感受到了當地村民的熱情好客。他當日游上岸後，村民們主動圍了過來，將他帶回河邊的家。他們為他換上衣服，提供他食物和咖啡暖身，臨走前還送他一幅6米長的中山古鎮畫卷。

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來自紐卡素（Newcastle）的史雲森，在重慶的主要職責是向中英雙邊貿易合作提供支持。史雲森已在中國生活和工作了9年，2014年加入英國駐華大使館之前擔任工程師。他曾在去年的北京國際鐵人三項賽中獲得年齡組冠軍，並酷愛滑雪、單車等體育運動。

微博網民點樣睇？

金牛hot123456：這麼多人圍觀，最後是一個外國老人救人，羞愧不？ 開心根據地 ：這麼多年輕男女，讓人家一個外國老友人幫忙，好不好意思啊，不會這麼巧都不會游泳吧？ 瞧把你慣的呵呵：一件正能量的事情給國外友人單純點讚不行，非要去踩一下國人幹嘛？ 賈褔敏：感謝史雲森！危難之際毫不猶豫下水救人值得稱讚。 潘金蓮日記：沒有經過一定訓練的人在這種天不要說下河救人，下去游泳很可能出狀況。 重慶雷律師：平心而論，我認為是史雲森先生速度快些而已。 Namako_DKS：說甚麼，事實都是沒有國人跳，反省總比找藉口要臉點。 婕嫻：好多人洗地不會游泳的，還有就是水太涼跳下去怕會抽筋，理由藉口都不錯！ 留幾手：中國游泳池不普及，不會游泳很正常，不必過分苛責。 xiao-白哎：國人見義勇為的時候怎麼不見你們這麼報道？ 一米兩幾的快樂兔：有點疑問，大使跳下去的瞬間救生圈也扔下去了，那小孩掉下去半天且又沒漂走，為甚麼不早扔下救生圈呢？ 馬甲老羅：最近中英關係緊張，希望史雲森的善舉能軟化兩國關係。 Isebella-楊：這樣的外國友人才是真正的國際友人，不是那種到中國來坑蒙拐騙的洋垃圾所能比的。

責任編輯：陳建錫