▲ 特朗普臨走毒化中美關係 拜登拆彈內幕

中美角力在特朗普的4年總統任內走向尖銳，他可能即將卸任之際，還在對中國政策上火上澆由，不僅由幕僚宣稱「台灣非中國一部分」、還制裁31間中國企業，直踩中國底綫。紐約時報指，特朗普已向民主黨拜登留下「有毒的（toxic）」中美關係。拜登的幕僚團隊正為此拆彈。

特朗普（Donald Trump）執政近4年來，對數千億美元中國貨品加徵關稅、制裁中國企業、技術封鎖中國廠商，欲迫使中國改變貿易作為，以達至「維護美國安全」之目的。儘管特朗普在大選失利，任期很可能已倒數約兩個月，但仍然不鬆手，日前頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資「與解放軍有關聯」的企業。

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紐約時報（The New York Times）報道指，拜登（Joe Biden）與幕僚一直認為特朗普切斷中美經濟連結的措施，是拙劣、代價高昂且缺乏戰略。

拜登希望以更聰明方法 應付中國

拜登陣營的觀點是，希望以更聰明的方法面對中國，即是在全球暖化和新冠肺炎疫情等議題上，或與中方合作；但另一方面，則持續與中國爭奪科技領導地位，並在軍事、人權、不公平貿易等議題上抗衡中國。

但現實是，特朗普卸任卻留下這樣「有毒的（toxic）」中美關係，目前令拜登感到兩難。

紐約時報指，正在籌組新政府的拜登如何調節中美關係，外界不清楚，但做法可能與特朗普有一些分別。

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例如，拜登不一定強調制裁中國企業，而是希望集結歐洲、日本等美國盟友，施壓中國落實保護知識產權、並開展經濟結構改革。拜登亦承諾投入更多資源，強化美國製造能力、基礎建設、乃至科技發展，確保美國在中國砸大錢投資電信、人工智能與半導體等領域時仍保有優勢。

接近拜登陣營的人士透露，拜登是否選擇改變特朗普強調懲罰中國的作風，部分將取決於中方未來的行為，包括中方是否以更強硬的手段處理南海、台灣與香港議題。

拜登任命的貿易與外交事務官員，也可能影響他面對中國的作風。

兩黨對國家安全有致看法 令拜登難對中國鬆手

據了解，拜登與許多核心幕僚以往在貿易與中國事務上態度偏溫和，認為他們即使在部分議題上挑戰中國，仍有和中國高層合作的餘地；但拜登多位國家安全幕僚，卻對中國抱持較懷疑的態度。

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紐約時報分析，拜登很可能會背離特朗普的部份做法，但由於共和黨與民主黨國會議員都將中國視為國家安全威脅，這股力量會防止拜登執政團隊走回美國對中國的老路。

事實上，拜登在選舉期間已直指中國濫用國際體系，呼籲以更強勢的作為面對中國。拜登競選時曾說，美國必須對中國「來硬的」，並以「惡棍」稱呼中國國家主席習近平。

責任編輯：鄧國強

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