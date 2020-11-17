▲ 孟晚舟引渡案關鍵證人拒作證 律師稱後果可大可小

華為副董事長孟晚舟引渡案周一再度開庭聆訊，一名關鍵證人拒絕出庭作供。這輪為期10天聆訊是上月底聆訊的延續。尋求撤回引渡令的辯方，指加拿大執法部門在拘押孟的過程中濫用程序。控辯雙方盤問參與拘捕孟的加拿大皇家騎警（RCMP）與加拿大邊境服務局（CBSA）人員。

不過，孟晚舟的代表律師帕克（Richard Peck）周一表示，高級警長Ben Chang徵詢律師意見後拒絕出庭。根據法庭文件，現已退休的Chang，在孟晚舟被捕當天負責將孟的電子裝置資料傳給美國聯邦調查局（FBI）。他在呈堂誓章中否認指控。帕克認為Chang拒絕作供是「令人關注的問題」，「後果可大可小」。

加邊境服務局人員：美要求拘捕行動中 主管到場

而加拿大邊境服務局（CBSA）人員麥克雷（Bryce McRae）則在16日繼續接受盤問，重點是加拿大與美國當局有否在拘捕行動期間濫用程序。麥克雷接受孟晚舟代表律師盤問時，否認有其他外部機構給予他們指示。他稱在拘捕孟晚舟的前一天，美國聯邦調查局（FBI）曾要求CBSA在行動當天派出主管到場，形容事件並不正常，但沒有記錄下來。

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麥克雷在拘捕孟晚舟當日早上曾在網上搜尋孟晚舟，亦做過她的犯罪紀錄調查。惟孟晚舟代表律師達克特（Mona Duckett）追問他從警方資訊中心獲得哪些資料時，麥克雷回答：「我不記得。」

當被問及有否出示過逮捕令，以及曾否與CBSA另一人員柯克蘭（Scott Kirkland）建議快速檢查孟晚舟的證件，並將孟晚舟移交皇家騎警（RCMP）時，麥克雷再一次表示自己已不記得。達克特此時說：「你有差勁的記憶力。」

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這場聽證會其中一個重點是，孟晚舟一方質疑加國當局濫用程序，沒有即時拘捕孟晚舟。原本是轉機的孟晚舟抵達加拿大後，被CBSA查問了3小時，一直未有完成入境審查手續，就被RCMP拘捕，並進入了加拿大國境。達克特問麥克雷他有否建議中止入境審查時，對方也是回答「我不記得」。聽證會將於當地時間下午繼續。

孟晚舟2018年12月由香港前往溫哥華轉機時，加拿大警方基於美方此前發出的逮捕令逮捕孟晚舟。孟晚舟被控違反美國對伊朗制裁令及及金融欺詐，向滙豐銀行隱瞞華為在伊朗的業務，導致滙豐觸犯美國對伊朗制裁禁令。孟晚舟否認指控，目前在溫哥華保釋候審，尋求推翻美國提出的引渡要求。

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責任編輯：游昊雲

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