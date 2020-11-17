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發改委：關注債券兌付問題 將加大3方面工作力度

經濟脈搏 13:02 2020/11/17

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發改委關注債券兌付問題

河南國企永城煤電、芯片業龍頭紫光集團等，先後傳出債務問題惡劣，引發市場關注。國家發展改革委今日（17日）表示，債券市場防範化解重大風險面臨新挑戰，但總體而言，今年企業債券的風險防範情況較好。發改委將在加強監管、強化協同、抓早抓小3方面著力，應對債務風險以及違約問題。

發言人孟瑋表示，發改委堅持企業債券發展與推進國家重大戰略、重大規劃落地有機結合，持續加大對經濟發展關鍵領域、重點區域、社會民生領域補短板的融資支持力度，引導和撬動更多中長期、低成本的社會資金投向國民經濟的重點領域和薄弱環節。總體看，今年未發生企業債務違約情況，累計違約率處於公司信用類債券的最低水平，違約處置率處於公司信用類債券的最高水平。發改委下一步將重點在三個方面加大工作力度。

一是加強監管。充分發揮地方的屬地管理優勢，通過項目篩查、風險排查、監督檢查等方式，做好區域內企業債券監管工作，防範化解企業債券領域風險。

二是強化協同。加強公司信用類債券管理部門之間的溝通協調，構建高效的工作協同機制，加強信息披露、加強統一執法，完善製度建設，推動債券市場披露規則統一，共同防範化解債券市場潛在風險。

三是抓早抓小。建立早識別、早預警、早發現、早處置的風險防控工作體系，提前了解風險、儘早處置風險。針對個別苗頭性風險隱患，密切關注相關債券的付息兌付工作，督促制定化解方案，保護投資者合法權益。

河南國企永城煤電10億債務違約 交易商協會啟動自律調查

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責任編輯：陳建錫

金融監管機構 社會民生 經濟 債券 中華人民共和國國家發展和改革委員會 晶片 河南省 北京 公司債券

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