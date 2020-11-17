社科院專家：十四五期間年均經濟增速目標設在5%左右較合適

中國日前公布的「十四五」規劃並未給出未來5年的具體增長目標。中國社會科學院工業經濟研究所副所長李雪松今日（17日）在國新辦吹風會上表示，建議將「十四五」期間年均經濟增速預期目標設在5%左右。這既接近中國的潛在經濟增長率的水平，也能充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇，並且為轉變經濟增長方式，推動高質量發展留下適當空間。

年均增速目標約5%較合適 料潛在增速5%至6%

李雪松周二表示，「考慮到新冠肺炎疫情影響，2020年、2021、2022年年度增速波動比較大，因為有基數問題。比如今年可能只增長2-3%，如果有效的疫苗明年初能投入市場，那麼2021年能達到比較高的水平，2021年基數高了，2022年可能有明顯的回落。」

他指，目前中國還在中等偏上收入國家，尚未邁入高收入國家行列。作為一個14億人口的大國，跨越中等收入階段，對中國意義巨大，可以考慮設置預期增速目標。

考慮到不確定因素比較多，李雪松建議「十四五」經濟年均增速目標5%左右比較合適，潛在增速在5-6%之間。既考慮到接近潛在增速的水平，也考慮到充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇。同時也考慮到改革開放創新的釋放需要時間，也給轉變經濟增長方式、推動高質量發展留下一個適當的空間。

在同日舉行的發改委例行新聞發布會上，發改委新聞發言人表示，國家發展改革委正在開展「十四五」規劃《綱要》問計求策活動，聚焦關係國計民生、社會關注度高的領域，重點征求貫徹落實中央《建議》精神的具體舉措，有關意見建議匯總整理後將提供「十四五」規劃《綱要草案》編制工作參考。

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責任編輯：尹航

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