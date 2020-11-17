  • 26°C
香港時間 : 20201117日 (二) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

社科院專家：十四五期間年均經濟增速目標設在5%左右較合適

經濟脈搏 14:03 2020/11/17

分享：

中國日前公布的「十四五」規劃並未給出未來5年的具體增長目標。中國社會科學院工業經濟研究所副所長李雪松今日（17日）在國新辦吹風會上表示，建議將「十四五」期間年均經濟增速預期目標設在5%左右。這既接近中國的潛在經濟增長率的水平，也能充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇，並且為轉變經濟增長方式，推動高質量發展留下適當空間。

年均增速目標約5%較合適 料潛在增速5%至6%

李雪松周二表示，「考慮到新冠肺炎疫情影響，2020年、2021、2022年年度增速波動比較大，因為有基數問題。比如今年可能只增長2-3%，如果有效的疫苗明年初能投入市場，那麼2021年能達到比較高的水平，2021年基數高了，2022年可能有明顯的回落。」

他指，目前中國還在中等偏上收入國家，尚未邁入高收入國家行列。作為一個14億人口的大國，跨越中等收入階段，對中國意義巨大，可以考慮設置預期增速目標。

考慮到不確定因素比較多，李雪松建議「十四五」經濟年均增速目標5%左右比較合適，潛在增速在5-6%之間。既考慮到接近潛在增速的水平，也考慮到充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇。同時也考慮到改革開放創新的釋放需要時間，也給轉變經濟增長方式、推動高質量發展留下一個適當的空間。

在同日舉行的發改委例行新聞發布會上，發改委新聞發言人表示，國家發展改革委正在開展「十四五」規劃《綱要》問計求策活動，聚焦關係國計民生、社會關注度高的領域，重點征求貫徹落實中央《建議》精神的具體舉措，有關意見建議匯總整理後將提供「十四五」規劃《綱要草案》編制工作參考。

「十四五」期間 中國服務進口有望達2.5萬億美元

【十四五規劃】中央提加強經濟安全風險預警 關鍵領域安全可控

【十四五規劃】習如何闡述中央的十四五及2035建議？全文發佈

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

特朗普臨走毒化中美關係　拜登拆彈內幕
今日
特朗普臨走毒化中美關係　拜登拆彈內幕
拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」
今日
拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」
發改委：關注債券兌付問題 將加大3方面工作力度
今日
發改委：關注債券兌付問題 將加大3方面工作力度
GDP 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 疫苗 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國社會科學院 經濟 疫情 人口

下一篇文章

發改委：關注債券兌付問題 將加大3方面工作力度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】愛立信CEO撐華為 對瑞典不公平禁令提出質疑
【華為禁令】愛立信CEO撐華為 對瑞典不公平禁令提出質疑
【華為賣榮耀】華為金蟬脫殼剥離榮耀後 力拓高階手機
【華為賣榮耀】華為金蟬脫殼剥離榮耀後 力拓高階手機
【中美科技戰】高通料將恢復供貨 華為卻難解燃眉之急？
【中美科技戰】高通料將恢復供貨 華為卻難解燃眉之急？
【中國經濟】內地四季度GDP提速幾成定局 惟仍有一個隱憂
【中國經濟】內地四季度GDP提速幾成定局 惟仍有一個隱憂
【華為賣榮耀】接盤俠大股東原來是他 榮耀變國有品牌
【華為賣榮耀】接盤俠大股東原來是他 榮耀變國有品牌
【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷
【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土 也難破中國壟斷