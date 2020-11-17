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【中澳緊張】澳洲首次這樣做 防止他國借LinkedIn竊密

國情動向 14:04 2020/11/17

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在中澳關係持續緊張之際，澳洲安全情報組織（ASIO）向國民發出警告稱，有外國情報機關正利用社群網站LinkedIn物色澳洲專才，目的是套取尖端科技和敏感資訊，該國正與英美合作防止有關問題。當地主流媒體指，這是ASIO成立以來，首次發起呼籲國民提防外國滲透的運動，相信是針對中國。

澳洲金融評論報指，外國情報機構慣用的手法，是假扮成人力資源中介公司，聲稱可提供工作機會，引誘當地的科技研究人員和相關專才，進而套取涉及澳洲國家安全的技術。ASIO總監Mike Burgess聲明指出，來自「多個國家」並且「有敵意的外國情報機構」利用社群網站，專挑不疑有詐的澳洲人下手。

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ASIO披露，一名叫Jack的男子曾在敏感技術和資訊行業工作的，隨後有人力中介透過互聯網跟他聯絡，並開出闊綽的條件，邀請他前往該國當面討論工作細節。對此，Jack覺得事有蹊蹺，於是向當局舉報，事後證明該中介和外國情報機構有關。有關案件數量眾多，已令ASIO感到不安。

前美國中央情報局（CIA）反情報部門主管歐爾森（James Olson）稍早前指出，中國利用LinkedIn套取歐美國家研究與先進科技成果。他指，中國情報機構向外國專才下手時，起初不會談及敏感資訊，但當後者「接受全額招待前往中國的話，他們（中國）就有辦法讓有關專才陷入不正當的合作關係」。

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責任編輯：陳建錫

社交平台 科技戰 人力中介 媒體 CIA 行業 人力資源 澳洲 中國 北京

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