▲ 【中美角力】德法驚爆分歧 馬克龍轟德防長「跪美」

中美博弈白熱化，「第三極」歐洲就自身命運展開大辯論，德國與法國這兩個主導歐洲的親密國家，驚爆嚴重分歧。德國國防部長卡倫鮑姆主張，歐洲仍然需要美國，歐美需要聯手向中國「發出強烈訊號」。主張歐洲自立的法國總統馬克龍則表示，自己「強烈不同意」卡倫鮑姆所言，炮轟這是「歷史誤判」。馬克龍又提到中國一帶一路大計，認為歐洲需要有中國一樣的志向。馬克龍並提出歐洲「四大奮鬥」，認為能把中美也團結起來，與歐洲和世界和諧並存。

法國《Le Grand Continent》（大洲）雜誌周一（16日）刊出馬克龍專訪，在這篇題為《馬克龍主義》（La doctrine Macron）的長篇文章中，馬克龍闡述了他對歐洲應在世界上如何定位的見解。馬克龍不點名狠批德國女防長卡倫鮑姆（Annegret Kramp-Karrenbauer，人稱AKK）：

「我強烈不同意德國國防部長在Politico的署名文章。我認為這是對歷史的誤判。幸好，如我理解正確的話，（德國）總理（默克爾）立場不是這樣。」

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德國防長：歐洲不能沒有美國軍事保護

AKK月初在時政網站Politico撰文《歐洲仍然需要美國》（Europe still needs America），開首即稱：「對我這一代人來說，美國仍然是比任何東西，更能代表希望和視野、自由和共同理念的國家。」

AKK在文中主張，歐洲仍然需要依靠美國軍事保護，不宜走獨立自主的路，而應團結在美國的旗下。她認為，歐洲應尋求與美國達成全面貿易協議，充分發揮西方經濟火力優勢。「沒有其他政策更能提振增長，並向北京與全球發出明確訊號，我們準備好捍衛我們的價值和做生意方式。」

▲ 德國國防部長卡倫鮑姆，人稱AKK

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馬克龍：美國只會尊重自強的歐洲

馬克龍則指出，美國只會在歐洲實現防務、科技和貨幣自主下，才會尊重歐洲。他坦言，歐洲與美國的價值觀和利益其實並不一致，歐洲外交政策取決於美國並不可行。

馬克龍稱，當代歐洲需要對抗野蠻主義（barbarism）和蒙昧主義（obscurantism；愚民政策），以捍衛歐洲的啟蒙（Enlightenment）。

「野蠻主義」顯然是指馬克龍點名提到的伊斯蘭極端主義。至於「蒙昧主義」，馬克龍未有予以太多演繹，但從其立場可以判斷，這是他同時對中國與美國整體政策的批判。

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一帶一路象徵中國活力和靈魂 「這是一個事實」

馬克龍談論他的「歐洲夢」期間，記者提及中國一帶一路大計，馬克龍雖然不是主張歐洲無條件配合，但認為歐洲就是需要有中國一樣的宏大理想。他稱：

「新絲綢之路（一帶一路）的確是非常強大的地緣政治概念。這是一個事實。這也象徵着一個國家的活力及其靈魂的力量。」

馬克龍解釋，歐洲在1989年（蘇東巨變，東西德統一）之後好像就再沒有目的，歐洲現時就正面臨價值危機，因為歐洲史上對抗過野蠻主義（這裏指的相信是歐洲啟蒙時代前的狀況），對抗過極權主義。「當代要對抗的是甚麼？我們向來都建基於為了共同夢想的奮鬥。歐洲當代應該為了甚麼奮鬥？」

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歐洲四大奮鬥 馬克龍：能團結中美和諧共存

馬克龍接着提出四大奮鬥，稱歐洲應在教育、保健、數碼，以及環保4項領域成為領袖。「因此（歐洲）夢想就是為此大量投資，達致成功。」他並稱：

「這是為了我們自己的夢。這些目標很有動員能力，雖然要改變很多東西，但我認為我們可以預期會有巨大收獲，因為這會吸引中國和美國（團結在）非常有號召力的東西後面，而這也是（中美）能夠與我們和世界上其他人和諧共處的情況。」

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責任編輯：連兆鋒