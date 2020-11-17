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【中美角力】王岐山暗向拜登放話？ 籲全球摒棄單邊主義

國情動向 18:37 2020/11/17

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王岐山透過視頻致詞

美國大選結果漸明朗化，民主黨拜登（Joe Biden）很大可能入主白宮之際，中國國家副主席王岐山周一（16日）在「彭博創新經濟論壇」上透過視頻致詞，他指中國未來將更注重內需導向、自力更生實現發展，又呼籲各國應摒棄零和博弈思維、旗幟鮮明地反對單邊主義與保護主義。王岐山話中未點名任何國家，但內媒普遍認為他是批評美國，並向新一屆的美國政府釋放訊號。

王岐山表示，自去年以來，國際形勢更加錯綜復雜，愈是在困難時期，愈是要同舟共濟。國際社會要用實際行動展示維護共同利益、追求共同目標的決心。中國將直面變局，貫徹新發展理念，更加注重通過內需導向、質量優先、創新驅動、協調發展、自力更生、穩中求進的方式實現新的歷史跨越。

中國將堅定不移全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場。中國正以實際行動擴大進口，減少投資限制，建設更加法治化、國際化、便利化的營商環境，打造對外開放新高地，推進共建「一帶一路」，深化多雙邊和區域經濟合作，推動經濟全球化向更加開放和共贏的方向發展。

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王岐山強調，世界經濟分工協作的邏輯並未改變，經濟全球化的趨勢並未改變。災難和困難不應是世界分化撕裂的邊界線，而應是攜手合作的出發點。世界各國要行動起來，共建協同共進的創新合作網絡，減少創新要素流動障礙，推動成果共享；共建普惠共贏的開放型世界經濟，使發展成果更好地惠及不同國家、不同階層、不同人群﹔共建理性包容的社會氛圍，在了解中加深理解，在合作中積累信任，在互鑒中共同進步。

他呼籲各國堅定不移地維護以世貿組織為基石的多邊貿易體制，反對單邊主義與保護主義，在承認差異的情況下，通過平等協商的方式實現合作共贏。媒體分析指，王岐山今年來少有在公開活動上露面，本次談話，則被解讀為美國總統大選後，中國官方向拜登新政府釋放訊號。

有份出席論壇的美國前財政部長保爾森（Hank Paulson）則表示，將上任的拜登政府應與中國進行新一輪的雙邊貿易談判。「我們需要處理不單是貨物（貿易），還有服務（貿易）方面的結構及過程問題」。協議應該分階段進行，從更容易解決的問題開始，藉以產生解決棘手問題的力量。

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責任編輯：陳建錫

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