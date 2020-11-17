【中美角力】特朗普中國政策是單程路？余茂春提3個巨變

美國大選雖仍未公布結果，但民主黨拜登已手握入主白宮所需的選舉人票，總統特朗普任期或已倒數2個月。但作為特朗普政府智囊、美國國務卿蓬佩奧的首席中國政策及規劃顧問的余茂春，在接受美媒訪問時稱，美國對中國看法已出現了3大變化，特朗普時代定立的中國政策理念和操作，已難以逆轉。

中國外交部副部長樂玉成日前在吹風會上表示，中方一貫認為中美雙方存在分歧，但有廣泛的共同利益及合作空間，期望下任美國總統與中方秉持不衝突、不對抗、合作共贏的精神，聚焦合作，並管控分歧。

有分析指，中方當時雖仍未點名拜登，但這一表述有向拜登伸出橄欖枝之意，希望以白宮為改善中美關係契機。

美國對中國看法有三大改變

但余茂春接受「美國之音」網站專訪時，卻聲稱特朗普任內，讓美國對中國看法出現3大變化，不管誰當總統，特朗普對中國政策理念不可逆轉，暗示中美關係難改善。

第一，拋棄了自尼克遜政府以來幾十年實行的「打中國牌」策略，明確指出中國是美國國家安全的最主要威脅。「我們不是通過打中國牌去獲取另外一種戰略目標，而就是針對中國來制定我們的對華政策。所以中國再也不會是美國戰略中的一個過客」，余茂春說。 第二，放棄了以接觸為中心的對中國政策。余茂春說，接觸政策沒有改變中國，卻讓中國的執政政黨通過接觸政策，想來改變美國甚至全世界；而過去的接觸政策中所謂「求同存異」是非常危險的，往往為了經濟利益而犧牲了「人權、社會制度、政治制度等方面所謂的「異」，即普世價值觀。 第三，余茂春說，「特朗普政府劃清了中國共產黨和中國人民不是同一回事，中國共產黨不等於中國人民那麼一個概念」。

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值得注意是，中國官方此前已從不同渠道說明，中共代表中國人民，余茂春所提中共與中國人民切割的說法，並不能成立。

余茂春認為，特朗普政府上述三點法，是基於對北京政權的重新認識，基本上是不可逆轉的。

他並稱，中國共產黨在人權、南海等問題基本是不誠實的；幾十年來又利用美國的體制滲透，獲取美國的高科技知識產權，造成雙邊關係嚴重不平衡；在中美關係裡採取對等原則，已成為美國民主共和兩黨共識。

據了解，中方過去屢次否定美國指控竊取知識產權等說法，並重申中國沒有人權問題，又反質疑美國社會種族歧視行為，是有違人權原則。

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余茂春又建議，美國與中國共產黨接觸必須「以結果為導向」，而這也是對過去不平衡雙邊關係檢討中得出的結論，那些成果甚微的所謂戰略對話、高層互動，只為中方提供機會，對美方來說「實際上根本問題什麼都沒解決」。

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余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大，八十年代赴美國留學，1994年獲加州大學柏克萊分校歷史學博士、之後擔任美國海軍學院現代中國和軍事史教授。他近年被羅致進入白宮，成為蓬佩奧的首席中國政策及規劃顧問。

特朗普政府近年的對中國政策思路，據稱部份來自他的手筆。而內地《環球時報》曾刊文評論余茂春，稱其是「賣國賊」，必受歷史審判。網絡亦曾傳短片，曝光其家鄉開會，把余茂春剔出余氏族譜。

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責任編輯：鄧國強

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