【華為賣榮耀】「打包拎走」的不只榮耀產業鏈 還有華為高層

華為周二（16日）宣布，整體出售旗下手機副綫品牌榮耀（HONOR）業務資產。深圳智信新作為收購方，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份，也不參與經營管理與決策。但從管理層安排來看，華為的員工也一起轉換了身份。

新公司保留強烈的華為色彩

綜合媒體報道，華為消費者業務首席運營官（COO）萬飆將出任新公司董事長，料其將帶領約6,000名華為供應鏈員工進新駐榮耀；榮耀總裁趙明則擔任新公司首席執行官（CEO）。

此外，華為消費者業務法務部長、稽查部長、IT與質量運營部長也已確認將加入獨立後的榮耀。

萬飆曾經擔任華為終端CEO、華為俄羅斯片區擔任負責人、華為移動寬帶和家庭產品線總裁，在終端業務擁有豐富經驗。在加入榮耀新公司之前，萬飆是華為消費者業務COO，曾多次代表華為PC業務線發聲。

而趙明，無疑是最了解、也是最能動員近8,000名榮耀員工的高管之一。他在華為任職超過22年，2015年3月接任榮耀總裁一職，全面負責榮耀業務，他在任期間，榮耀成為全球增長最快的手機品牌之一。

榮耀員工跟隨新公司一同出走，這在研發管理的過渡上省了很多麻煩。這也說明，很大程度上，新公司仍保留著強烈的華為色彩。

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據內地「界面新聞」報道，榮耀獨立後，部分或將搬入位於深圳福田新一代產業園4棟的新辦公地點，與vivo軟件部門成為鄰居。知情人士透露，此地或為臨時辦公地點，一年後有可能再次搬遷，遷入位於深圳香蜜湖的金融街一帶。

目前，搬遷還未提上日程。多位榮耀員工透露，新辦公地點仍在修繕當中，內部多項交接工作也還未開展，員工補償問題也未在內部官宣，預計還需要一段時間才能正式「分家」。

責任編輯：尹航

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