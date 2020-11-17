【RCEP】美媒潑冷水？中國參RCEP非重大勝利

中美角力白熱化之際，中國等15國周日（15日）正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），總理李克強形容為多邊主義和自由貿易的勝利，外界亦指這是中國抗美國圍堵得利。惟華爾街日報指出協定有薄弱之處，RCEP對中國而言並非重大勝利。

美媒：亞洲未來貿易正在東京等地制定

華爾街日報這篇題為「RCEP對北京方面而言並非重大勝利」的報道提到，在RCEP的15個成員國中，有7個是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員，有10個是東盟成員。儘管RCEP通常被認為由中國主導， 但該協定是由東盟在2011年提出的。

報道指，在建立這個架構方面，中國的貢獻程度仍靠後，並不是一個領導者。眼下，亞洲未來貿易關係的大部分架構正在日本、澳洲、新加坡和越南制定。北京方面仍有所落後。

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總理李克強表示，當前國際形勢下，RCEP簽署是多邊主義和自由貿易的勝利，人們選擇合作而不是衝突，選擇同舟共濟而不是以鄰為壑。華爾街日報也指出，協定有兩個優勢。

其一是規模。讓中國納入一項協議很重要，哪怕是一項被削弱的協議也是如此，因為中國是全球最大的貿易經濟體。

但最大的優勢或許是，出口商只需要一份原產地證書就可以與該協議中的任何或所有其他成員國進行貿易。Peter A. Petri和Michael G. Plummer在為彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)撰寫文章時強調了這一事實。

這比亞洲現有的幾項貿易協議的規則簡單，對跨國公司來說，亞洲內部的供應鏈將變得更容易管理，同時這也將吸引那些正考慮在哪裡運營的跨國公司。

報道指，因此，就像CPTPP一樣，印度和美國是主要輸家，因為它們被排除在原產地規則安排和其他一切事宜的決策過程之外。

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但華爾街日報補充，RCEP協定也有弱點。從關稅方面看，RCEP承諾的關稅削減幅度少於CPTPP。

戰略與國際研究中心(Center for Strategic & International Studies)指還出，RCEP沒有包括環境或勞工規則。

而且該協定在爭端解決、競爭、服務和投資方面的環節也相對薄弱。在大多數情況下，現有的多邊和雙邊安排體系所提供的貿易自由化程度要比RCEP高得多。

責任編輯：尹航

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