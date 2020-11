【RCEP】印度官員：因為中國  我們才不加入RCEP

「區域全面經濟夥伴協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)周日(15日)由亞太15國簽訂,中日韓、東盟各國、澳紐均參與其中,卻獨欠印度,這演變為中印口水戰;中國官媒指印度錯失機遇,印度官員則指,是因中國的存在、印度才不加入RCEP。

新華社發表文章指,印度未簽署RCEP是戰略失誤,將錯過長期發展的機遇。

印度斯坦時報(Hindustan Times)周一卻引述3名印度主管官員說,總理莫迪(Narendra Modi)化解了中國利用RCEP架構、無節制進入印度市場的意圖、防範印度中小微型企業、農民和新創企業的利益被犧牲。

The Narendra Modi government frustrated Chinese designs of using RCEP to get unfettered access to the vast Indian market at the cost of India’s micro, small and medium enterprises (MSMEs), farmers and start-ups, officials from three ministries said on condition of anonymity.