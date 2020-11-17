▲ 【RCEP】印度官員：因為中國 我們才不加入RCEP

「區域全面經濟夥伴協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）周日（15日）由亞太15國簽訂，中日韓、東盟各國、澳紐均參與其中，卻獨欠印度，這演變為中印口水戰；中國官媒指印度錯失機遇，印度官員則指，是因中國的存在、印度才不加入RCEP。

新華社發表文章指，印度未簽署RCEP是戰略失誤，將錯過長期發展的機遇。

印度斯坦時報（Hindustan Times）周一卻引述3名印度主管官員說，總理莫迪（Narendra Modi）化解了中國利用RCEP架構、無節制進入印度市場的意圖、防範印度中小微型企業、農民和新創企業的利益被犧牲。

The Narendra Modi government frustrated Chinese designs of using RCEP to get unfettered access to the vast Indian market at the cost of India’s micro, small and medium enterprises (MSMEs), farmers and start-ups, officials from three ministries said on condition of anonymity.

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中國、日本、韓國、東南盟10國、澳洲、新西蘭共15國代表周日以視訊方式簽署RCEP。儘管15國在簽字後，準備透過特別文件讓印度隨時可加入RCEP，但印度政府對此冷淡。

一名熟悉事態發展的人士說，東盟或新德里都沒有採取新的努力，讓印度願意參加RCEP。

印度憂中國無節制進入印市場

知情人士表示，日本一直推動印度加入RCEP以，以平衡中國的存在，因此推動起草的部長宣言中，承認印度在建立一個「區域更深、更廣泛的價值鏈」中，具有戰略重要性，日本將繼續在印度未來參與RCEP中發揮領導作用。

但報道指，從莫迪根本沒參加以視訊方式舉行的東盟高峰會，而是由印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）代表，就可知道印度對RCEP的態度。

當中一名印度官員說，印度不能與中國為首的貿易集團打交道，而參與RCEP是對印度主權和領土完整的直接威脅。

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另一名直接參與貿易事務的印度官員則說，中國的不滿證實了印度化解了「中國利用RCEP的架構設計『入侵』印度市場的企圖」，印度將避免參加類似中國這種國家隱身其後的自由貿易協定（FTA）。

也有一名度官員說，與前任政府不同，莫迪政府不會屈服於全球壓力，也不會簽署不平衡、帶有偏見和無用的協定。印度政府已對所有自由貿易協定進行審視，大多數自由貿易協定都不利於印度。

印度與RCEP國家的貿易逆差 十年暴增10倍

這名官員舉例，印度對參與RCEP國家的貿易逆差從2004年的70億美元增加到2014年的780億美元，其中印度對中國的貿易逆差超過500億美元，印度的產業仍深受傾銷和廉價進口商品的衝擊。

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這名官員又說，印度取消了東盟各國74%商品品項的關稅，但比印度富裕的國家如印尼僅取消印度50%商品品項關稅，越南取消69%，這種狀況導致嚴重的貿易扭曲。因此，印度要簽署RCEP，首先要解決以前簽署自由貿易協定中的問題，其次確保RCEP是平衡、公平和有利於印度的架構。

蘇杰生16日在發表談話時雖未點名RCEP，但指印度受到從1991年進行經濟改革以來簽署的貿易協定影響，已使產業領域喪失工業化契機。

責任編輯：鄧國強

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