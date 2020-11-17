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【芯片產業】武漢弘芯由政府全盤接手 這些問題未解決（組圖，有片）

經濟脈搏 19:01 2020/11/17

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弘芯項目由區政府接手

曾經是「湖北省級重點建設項目」、總投資超過1200億元（人民幣，下同）的弘芯半導體製造產業園，8月突因資金鏈斷裂而停擺，事件震驚各界。內媒消息指，弘芯的母公司已完成股權轉讓，由當地政府全資擁有。但如何處置弘芯的資產、園區是否重新動工、會否由芯片廠進駐，官方也無法回答。

報道指，北京光量藍圖科技有限公司持有的90%弘芯股權，現時被武漢光量藍圖科技有限公司全資收購，後者由東西湖區的國有資產監管局100%持股；弘芯其餘10%股權，由武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公司持有，其同樣是上述部門的旗下單位。

武漢弘芯資金鏈崩裂　中國芯片熱潮被指現警號

直擊弘芯資金崩裂實況　芯片業不是擲錢便成功（有片）

項目何去何從？

內媒記者向國有資產監管局查詢弘芯項目的後續發展：「全盤接手後，東西湖區國資將如何處置武漢弘芯資產？是將停工的廠房蓋好後再招商引資新的芯片廠商直接入駐，還是另作他用？」當局的負責人沒有正面回應，僅表示：「這個情況，我們不了解」。

拖欠各方款項

事實上，項目更迫切解決的問題，可能不是未來的發展走向如何，而是拖欠各方的款項。弘芯爛尾後，率先傳出的是多間工程承包商被拖欠款項，有分包商事後聲稱被拖欠逾4,100萬元，將總承包商及弘芯告上法庭，申請查封其財產。

台灣上市公司亞翔旗下的公司，承攬了弘芯的潔淨室、機電系統建造工程，逾1,000萬元的款項據報至今仍未收到。另一家台灣公司帆宣系統科技，也因尾款問題派人到產業園回收產品。

此外，記者向幾名曾與參工程的工人了解，這些工人均表示產業園已經停工，但弘芯以「沒有錢」為由，一直沒有支付工程款，部份人更稱已被拖糧8個月。而在市政府營運的「武漢城市留言板」下，至今仍有多則工人被拖糧的投訴。

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今年9月，內地自媒體拍攝弘芯項目情況

【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻

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六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？

責任編輯：陳建錫

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