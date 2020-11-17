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習近平宣布在廈門設立創新基地 強化金磚五國合作

國情動向 20:41 2020/11/17

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金磚國家領導人第十二次會晤，今日（17日）晚上以視訊形式舉行。國家主席習近平在會上發表重要講話，強調金磚國家要維護多邊主義，尊重他國社會制度，反對單邊制裁。習近平宣布在福建廈門建立「金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地」，與成員國在政策協調、人才培養、項目開發等領域展開合作。

習近平表示，中國將下大氣力擴大內需，全面深化改革，推動科技創新，為國內經濟發展增添動力。中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。中國將更積極地融入全球市場，更主動地深化對外合作，為世界經濟復甦發展創造機遇和空間。他指利用疫情搞「去全球化」，鼓吹所謂「經濟脫鉤」、「平行體系」，最終只會損害本國和各國共同利益。當前形勢下，中國要堅定不移構建開放型世界經濟，反對濫用國家安全之名行保護主義之實。

他呼籲各國，在面對多邊和單邊、公道和霸道之爭，要堅定維護國際公平正義，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系。各國應該超越意識形態，尊重彼此根據自身國情選擇的社會制度、經濟模式、發展道路，通過協商化解分歧，反對干涉內政、單邊制裁和「長臂管轄」。

對於新冠肺炎疫情問題，習近平稱只要團結一心、使用科學防治，病毒傳播可以控制。各國要推動以團結取代分歧，以理性消除偏見，凝聚起各國攜手抗疫的最大合力。中國已經設立疫苗研發中國中心，可通過線上線下相結合方式，推動疫苗聯合研發和試驗、合作建廠、授權生產、標準互認等工作。

習近平強調，當前世紀疫情和百年變局交織，國際格局深刻演變，人類社會正在經歷百年來最嚴重的傳染病大流行，世界經濟正在經歷上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的衰退。中國堅信和平與發展的時代主題沒有改變，世界多極化和經濟全球化的時代潮流也不可能逆轉。中國會為人民福祉著想，秉持人類命運共同體理念，用實際行動為建設美好世界作出應有貢獻。

金磚國家成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國，以及南非，5國國土面積佔全球總面積26%，人口佔總人口的42%。

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責任編輯：陳建錫

習近平 科技戰 經濟 全球化 疫情 內政 中國市場 經濟內循環 北京 南非

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