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美大選後日相菅義偉傾向親中？ 談印太未用這措辭惹議

國情動向 22:21 2020/11/17

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美國大選結束幾成定局，民主黨拜登宣布當選後，各國觀望拜登上任的外交尤其是對華政策。在這個背景下，日本首相菅義偉近日談及印度太平洋政策時，未用上「自由開放」表述，被質疑是否因應拜登將上任而改變政策，甚至傾向親華。

日本共同社報道，菅義偉上周六（14日）在官邸被記者問到東盟系列峰會成果時，提到向各國首腦傳達了「願共同打造和平繁榮的印度太平洋」的想法，得到了理解。

顧慮中國？ 迎合拜登？

菅義偉的說法引起軒然大波，因為日本政府與美國特朗普政府此前提出「自由開放的印度太平洋」，但菅義偉此次並未使用「自由開放」表述。而「和平繁榮」的表述，被聯想到菅義偉和拜登通話後，拜登方面表示「美日同盟是印太地區繁榮與安全的基石」。

在社交網站上，有輿論指責菅義偉改變措辭，猜測這是顧及到警惕「自由開放的印度太平洋」的中國，以及拜登下任政府，而改變政策。

事實上，預料將上任的拜登政府，會否原封不動繼承「自由開放的印度太平洋」構想，尚無法預料。日本政府相關人士也質疑稱，菅義偉政府是否改變得到世界支持的政策，「傾向於親華？」

美日確認加強同盟關係 推進印太自由開放應對中國

拜登印太聯手抗華有難度 另一主張也被指「無法有效對付中國」

日本內閣官房長官加藤勝信周一（16日）強調，戰略上推進旨在實現自由開放的印度太平洋的努力，這一立場不變。但外務省消息人士稱其「帶來變化」，隱約可見這是為防備今後國際局勢的變化，而採取的應對措施。

日澳加強防衛合作 制衡中國

另一方面，日本與「准同盟國」澳洲亦謀求加強防衛合作，以制衡中國。

澳洲總理莫里森訪問日本，周二（17日）與菅義偉會談，雙方已就簽署有關自衛隊與澳軍聯合訓練等的《互惠准入協定》（RAA）達成基本協議。而在雙方會談中，菅義偉確認推進「自由開放的印度太平洋」構想。

共同社分析稱，日澳瞄準中國彰顯團結，但日本從重視經濟的觀點出發，不想讓日中關係惡化。日本將關注拜登的戰略，為保持與對華關係的平衡而絞盡腦汁。

中國雙管齊下 拆招美國蓬佩奧組亞洲北約反華

胡錫進：「亞洲版北約」虛張聲勢 絕對搞不起來

責任編輯：林佩怡

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