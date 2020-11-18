▲ 台軍F-16墜海機師失蹤 今年第4架美製軍機失事

台灣軍方戰機再次發生墜機事故。台軍一架F-16戰鬥機晚上進行夜航訓練，起飛不久即告失蹤。台灣當局徹夜在事發海域展開搜救行動，發射照明彈照亮夜空，惟失事台軍F-16戰機至今下落不明，飛行員亦生死未卜。這已是台軍今年以來第4次有美國製造軍機墜毀；台軍黑鷹直升機年初失事，死者更包括參謀總長。

台軍今年墜機事故 日期 機型 地點 傷亡 11月17日 F-16A

戰鬥機 花蓮外海 1人失蹤 10月29日 F-5E

戰鬥機 台東外海 1人死亡 7月16日 OH-58D

偵察直升機 新竹基地 2人死亡 1月2日 UH-60M

黑鷹通用直升機 新北市

烏來區 8人死亡，包括參謀總長沈一鳴

5人生還

台灣傳媒報道，台軍一架單座F-16A戰鬥機周二（17日）傍晚6時許，在花蓮基地起飛，執行例行夜航訓練，但戰機訊號2分鐘後從雷達消失，當時雷達光點顯示戰機在機場東北面9海里（約17公里），位於海域上空約6,000呎。

據悉，這架F-16飛行員為第26作戰隊隊長上校蔣正志，飛行總時數2230小時。台軍隨即組織搜救行動，調動直升機和艦艇到事發海域，配合海巡船隻尋找戰機下落。台防務部門亦加派黑鷹搜救直升機，以及S-70C反潛機參與搜索。

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在網民在社交網站發佈片段，顯示當局在搜索區域發射照明彈。當局亦發放參與搜救船隻片段，可見現場環境相當黑暗，增加搜救難度。

搜救行動在周三（18日）日間繼續，但當局表示現場海流相當強勁，上午8時後，將搜索範圍往北推進到清水斷崖外海。

今次是台軍1個月以內第2度有戰鬥機墜毀。台軍一架F-5戰鬥機10月29日在台東外海失事，飛行員犧牲。

台軍今年以來已經發生4次美製軍機重大事故，其中以1月黑鷹直升機接載軍隊高層期間在山區墜毀最為嚴重，該次事故導致參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞等8人喪生。

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責任編輯：連兆鋒