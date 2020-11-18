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李顯龍寄語拜登：很少國家願加入排斥中國聯盟

國情動向 12:42 2020/11/18

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李顯龍寄語拜登：很少國家願加入排斥中國聯盟

中美角力延燒不已，各方觀望白宮倘易主、民主黨拜登上場，中美關係會否有逆轉契機。新加坡總理李顯龍周二指出，中美在經歷過去4年的「動盪不安」後，拜登應該尋求建立與中國的「全面建設性關係」。他又指，只有很少國家願加入排斥中國聯盟。

李顯龍在出席彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）時，接受彭博社總編採訪。

他談及中美關係時指出，期望拜登將為與中國建立全面建設性的關係建立框架，這意味中美之間保持競爭關係之餘，雙方最終都不想發生衝突，並致力發展共同利益的領域，同時壓抑存有分歧的領域。

「進入拜登時代　中美應建全面建設性關係」

李顯龍舉例，中美應在包括貿易、安全、氣候變遷及北韓核武方面的議題合作。

李顯龍強調自己拒絕任何以「冷戰形式」分化國家的企圖，並稱，「我們都希望與美國合作，也希望與其他充滿活力的經濟體合作，我們希望在區域內進行合作」。

【拜登中國】拜登對中國已變心？3件事洩露玄機

特朗普臨走毒化中美關係　拜登拆彈內幕

李顯龍已向拜登表示祝賀，並稱「我認為沒有很多國家會願意加入一個排外的聯盟，尤其是排斥中國」。他認為，儘管中國不想與美國發生衝突，中國官員或許也不打算做出太多讓步。

被問及拜登有沒有可能在某些事務上，比特朗普更強硬時回答稱，李顯龍稱「有可能」。

「拜登在一些事務上  可能比特朗普更硬」

他解釋，歷史上有很多政治領袖會在競選期間發表激烈的言論，惟一旦成為執政者，就必須面對現實和作出適度的調整。但他同時說，這並不容易，因為美國人已普遍把中國視為不容置疑的戰略威脅；「無論是拜登還是特朗普執政，都很難對此視而不見，然後像過去幾年沒發生過任何事一樣重新開始」。

李顯龍又補充，拜登是非常了解中國國家主席習近平的。

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【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見

【中美角力】官媒四字詞列陣批蓬佩奧  斥他居心險惡

報道指出，新加坡是其中一個拒絕屈服美國壓力禁止華為參與5G的國家，新加坡監管機構允許自家電信商自行選擇供應商，但這些電信商最終還是選擇了華為的競爭對手愛立信及諾基亞，作為其5G網路的供應商。

李顯龍指出，將中國視為戰略威脅的共識，在美國幾乎已成了公認觀點或不容質疑的事情，因此無論是拜登或特朗普執掌美國政府，這點都難以無視。至於美國新任政府是否還會採取「美國優先」的立場，仍有待觀察。

【中美角力】蓬佩奧宣布撤東伊運定性  中方批洗白恐怖組織

【中美角力】特朗普最後瘋狂  蓬佩奧訪台非沒可能？

責任編輯：鄧國強

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