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特朗普趕卸任前打擊中國？中概股退市提案或下月出爐

經濟脈搏 13:50 2020/11/18

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特朗普趕卸任前打擊中國？中概股退市提案或下月出爐

中美金融戰提速，彭博引述消息稱，美國證券交易委員會（SEC）正在起草案，訂明在美國上市的企業如不遵守美國審計規則，便需要下市，新措施有針對中國企業（又稱中概股）的意味。但這一緊急提案相信無法在總統特朗普預期明年1月20日卸任前確定並執行，但或會訂下框架，讓民主黨拜登倘順利上場後、由新政府處理。

消息人士透露，SEC正在迅速採取行動，打算於現任SEC主席克萊頓（Jay Clayton）年底卸任前提出一項法規提案，SEC提議將要求納斯達克和紐約證券交易所承擔責任，要求其遵守審計檢查制度，要求那些不遵守美國審計規則的企業下市。

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2020年5月美國參議院通過一項無異議的法案，要求SEC開始將未經美國監管機構審計的中企退市。該提案或會在12月發佈以徵詢公眾意見，該提案將解決適用於在美國上市的中國企業，但不太可能在現任特朗普總統任期結束，1月20日前最終確定。

事實上，SEC此舉並不尋常，因為美國大多數機構會在大選後暫停發布重大新政策，特別是在上台的是另一個黨派時。鑒於Clayton已計畫在年底前卸任，這項任務料會留給拜登挑選的證交會新主席。

中國企業的審計問題一直引起美國監管機構關注。今年瑞幸咖啡事件傳出後，令這個問題更受華府重視。截至2019年，中國有超過150家公司在美國各大交易所掛牌，總市值達到1.2萬億美元。

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責任編輯：游昊雲

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