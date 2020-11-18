【十四五規劃】李克強：堅定擴大內需 不關門搞封閉

國務院總理李克強在今日（18日）出版的《人民日報》發表署名文章稱，中國經濟已經深度融入世界經濟，並強調構建以「國內大循環為主體、國內國際雙循環」相互促進的新發展格局，決不是要關起門來搞封閉運行，是既要堅定實施擴大內需戰略，也要更大力度擴大對外開放。

指中國經濟「講穩就是進」

李克強發表題為「十四五時期經濟社會發展指導方針」的文章寫道，當前保持經濟平穩運行難度很大，需求不足制約經濟穩定恢復，企業特別是中小微企業、個體工商戶生產經營困難較多，穩就業保民生面臨很大壓力。但強調中國發展有多方面的優勢和條件，經濟長期向好的基本面沒有也不會改變。

李克強指，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，但發展必須是科學發展和高質量發展，要推動質量變革、效率變革、動力變革。特別是要堅持創新驅動發展，發展現代產業體系，構建新發展格局。

面對新冠肺炎疫情衝擊，李克強表示，在「六穩」基礎上提出要「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）。做到「六保」特別是「前三保」，就能穩住經濟基本盤、兜住民生底線。他強調， 「六保」不僅是當前工作的著力點，也是「十四五」時期要面臨和解決的重大課題。

他指出，穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則。在國際經濟政治格局複雜多變的情況下，對於中國這麼大的經濟體量而言，一定意義上講穩就是進。要增強風險意識、強化底線思維，注重防範化解重大風險挑戰，牢牢把握發展主動權，以自身發展的穩定性應對外部環境的不確定性。

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責任編輯：蒯宇澄

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