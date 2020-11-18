▲ 【中美角力】蓬佩奧這樣嚇唬歐洲 促聯手抗衡中國

美國大選中，民主黨拜登手握入主白宮所需的選舉人票，總統特朗普很可能只餘兩個月任月期，他很可能在最後關頭布局制衡中國措施。美國國務卿蓬佩奧當地時間17日訪法國期間稱，特朗普很早就看出中國的危險性，呼籲歐美團結對抗中國，揚言若放棄抵抗，未來恐將淪為彷如中國屬地的窘境。

中方近期屢次強烈反駁蓬佩奧對中國的批評，其中，中央電視台網站日前刊出文章，回應蓬佩奧「台灣不屬中國」的言論時，罕有直斥他是「人渣」和「攪屎棍」。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）17日會晤法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian），並接受法國費加洛報（Le Figaro）專訪，談論美國外交政策的走向，尤以對中國策略佔最大篇幅。

記者提問，在特朗普政府領導下，美國外交政策改變許多傳統假定。未來政府能從這些經驗中學到什麼？

蓬：特朗普治美 擺脫「好好先生」框架

蓬佩奧稱，首先是特朗普（Donald Trump）看待與處理事務的方式。美國擺脫過去某種為求達到目的的「好好先生」框架。他說：

我們不認為西方國家正在衰敗，我們相信西方最終會獲勝，要捍衛自身的價值體系，這也是為什麼我們致力於對抗中國共產黨在全世界，包含在法國的行動。

接著蓬佩奧指出美國也擊退伊斯蘭恐怖主義的威脅，這些威脅不僅帶來安全上的疑慮，也削弱西方價值及全球和平與發展。

他說，當美國強盛了，大家都會更安全。「有人譴責我們退出世界，但其實正好相反。我們透過採取保守與現實主義立場，為全球帶來更多利益」。

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費加洛報接續詢問，疫情是否會給中國經濟條件重返歐洲，進而削弱美國面對中國所做的努力？對此蓬佩奧認為，中國共產黨並不能因此獲得好處。

蓬：若放棄抵抗 美歐淪為中國屬地

蓬佩奧說道，「特朗普總統從2015-2016年競選時就已經察覺到中國的危險性，我們花了一些時間建立結構性策略，說服國內，因為很多產業都與中國有利益關係。接著我們把目標投向國外，例如展開遏阻中國的『四方安全對話』（Quad），或與歐洲統一陣線」。

蓬佩奧向記者表示，儘管說服其他盟友短期內需要付出一些代價，但長期而言，「若我們放棄，有天就會發現面對中國極權政府，我們不再是夥伴，而淪落為屬地了」。

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他舉越南為例，指出越南在其完全沒有爭議的專屬經濟海域開採資源，中國卻高聲抗議。澳洲也是，因為表達立場，就被中國揚言以經濟手段制裁。

蓬佩奧在專訪呼籲「我們應該團結，讓法律受到尊重，在法國也是一樣。中國人在我們境內使手段，例如透過孔子學院，以獲取影響力。我深信支持國際秩序及主權的國家，將會聯合起來一起守護這些價值」。

責任編輯：鄧國強

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