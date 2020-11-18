【聚焦人幣】中間價再創29個月新高 中資行出手買美元阻續升？

因「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）落地及中國經濟數據向好，人民幣再啟強勁升勢。人民幣中間價連升3日，續創逾兩年新高，離在岸人民幣升至6.55關口附近。有交易員指，中資大行昨出手買美元，有試圖緩和人民幣升勢的跡象。

中間價上調169點

中間價連續兩日大幅上調523個點子後，今日再上調169點，報6.5593元，創2018年6月27日以來新高。

離岸人民幣兌美元（CNH）早盤一度升破6.55元，高見6.5406，但隨後回調，截至11時40分，報6.5548。在岸人民幣兌美元（CNY）早盤亦小幅貶值。

市場人士表示，中國經濟表現強勁，而歐美疫情繼續肆虐，新一輪經濟封鎖威脅短期經濟復甦，這抵消疫苗進展帶來的利好，人民幣繼續獲得提振，在市場情緒逆轉前，人民幣極可能延續當前穩中有升態勢。

興業研究團隊發表最新報告指出，短期內大選對風險情緒的提振已被消化，疫苗「出世」利好弱於預期，市場風險偏好進一步上升空間不大，人民幣匯率陷入震盪行情。但年末結匯盤以及美元季節性走弱意味著人民幣年底可能仍有升值空間。

中國經濟基本面支撐人民幣匯率

東京三菱銀行則提到，中國經濟持續回暖和「雙循環」戰略，為人民幣提供可靠的支持；但也需要注意疫苗進展可能改變「遊戲規則」；另外，進口替代消退，未來順差將收窄，而今年冬天中國是否繼續控制好疫情，也十分關鍵；外部角度看，中美能否達成中間路線，也存在不確定。

值得注意的是，有交易員指出，大行周二出手買美元，有試圖緩和人民幣升勢的跡象。此前，面對人民幣加速升值，監管層在10月初取消了遠購風險準備金，隨後又將中間價逆週期因子「淡出使用」；另外最近兩個月監管層相繼審批了逾150億美元QDII（合格境內機構投資者）額度，寄望通過宏觀審慎舉措回歸中性和放鬆資金流出渠道緩和人民幣升勢。

雖然監管層已接連出手，但美國總統大選拜登獲勝後，市場看多人民幣意願不減，多家機構在本月將年末人民幣匯率預測調升至6.5元。市場人士認為，拜登當選有利於緩和中美地緣政治和貿易摩擦，中美貿易戰重啟概率下降對人民幣是個明顯利好，而且中美利差及中國經濟較快復甦等基本面因素仍將支撐人民幣匯率。

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責任編輯：蒯宇澄

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