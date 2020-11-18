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中國人均收入5年後料超56國 但仍只排這位置

經濟脈搏 13:51 2020/11/18

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中國人均收入5年後料超56國 全球排70

中國經濟今年預料繼續增長，是為全球疫情下唯一仍然增長主要經濟體。國際貨幣基金組織（IMF）預期，到2025年時回看21世紀頭25年，中國人均收入會超越56個國家，幅度領先全球絕大部分國家。但中國人口達到14億下，屆時人均收入亦只會排全球第70，算是即將趕上世界前三分一富裕國家。

彭博社按IMF上月《世界經濟展望》報告數據推算，中國在2025年人均收入經購買力調整後，會達到25,307美元，超越一個世紀前富裕程度數一數二的國家阿根廷。

按這數字，中國2025年人均收入會是2000年2,889美元水平的8.8倍，幅度遠超印度的5倍、俄羅斯的3.2倍、美國的2.1倍、巴西的1.9倍。中國25年間會超越56國，數字僅次於土庫曼的58國，而越南、孟加拉、阿美尼亞、格魯吉亞排名亦會大幅躍升。

內地四季度GDP提速幾成定局 惟仍有一個隱憂

不過，中國屆時人均收入水平仍會落後於西方國家，與美國的76,475美元差距顯著，也未趕上俄羅斯的33,847美元。巴西屆時人均收入則料遭中國反超，於17,486美元；印度的9,589美元仍然低於中國。

整體而言，亞太發展中國家2025年整體人均收入，料會是2000年水平的6倍，而拉丁美洲與加勒比海地區、中東及中亞數字只有不足兩倍。

7大工業國方面，整體數字料為2000年的2倍。美國會大致保持全球排名，由11位升至9位；加拿大則料下跌6位至24；意大利跌幅最大，會由21降至35位。

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責任編輯：連兆鋒

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