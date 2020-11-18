中美鬥到上太空　嫦娥五號即將「速遞」月球樣本（組圖）

長征五號遙五運載火箭和嫦娥五號探測器周二（17日）運至發射區，計劃於11月下旬擇機實施發射。嫦娥五號目標是獲取月球樣品返回地球。作為中國首次月球採樣返回任務，嫦娥五號將完成探月工程重大科技專項「繞、落、回」三步走發展戰略。中國也將成為繼美國和前蘇聯後，第三個實現月球採樣返回的國家。

中國航天最難任務之一：月面自動採樣返回

據內媒，長征五號遙五運載火箭於9月下旬由遠望運輸船隊安全運抵海南文昌清瀾港，並通過公路運輸方式分段運送至中國文昌航天發射場。此後，火箭按照測試發射流程，陸續完成了總裝、測試等各項准備工作。後續，在完成火箭功能檢查和聯合測試等工作並確認最終狀態後，火箭將加注推進劑，按程序實施發射。

此次任務是長征五號系列運載火箭第二次應用性發射，此前已成功發射中國首次火星探測任務天問一號探測器。

2004年，中國探月工程立項實施，確定了「繞、落、回」三步走戰略規劃。嫦娥一號到嫦娥四號已完成前兩步，而嫦娥五號任務是中國探月工程第六次任務，計劃實現月面自動採樣返回，助力深化月球成因和演化歷史等科學研究。這是中國航天領域迄今最複雜、難度最大的任務之一。

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上世紀六七十年代，美國和前蘇聯先後實現有人和無人月球採樣返回。嫦娥五號任務將通過在預定著陸區域開展取樣以及月面科學探測和後期月球樣品綜合分析，有望在月球形成過程、地質演變等方面取得新的科學認知。

科學期刊《自然》（Nature）刊文稱，嫦娥五號採回的樣本可填補科學家對月球火山活動理解上的一個重要空白。之前美國和前蘇聯的月球任務所獲得的岩石表明，月球上的火山活動在35億年前達到頂峰，然後減弱並停止。但對月球表面的觀測發現，某些區域可能含有最近10億至20億年前才形成的火山熔岩。如果嫦娥五號的樣本證實這段時間月球仍在活動，將改寫月球的歷史。

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【知識庫：「繞、落、回」三步走戰略規劃是什麼？】

中國科學家早於1994年已開始進行探月可行性研究，但官方的探月工程至2004年才正式啟動，並確定以「繞、落、回」三部曲、三步走進行。

「繞」即繞月飛行。2007年10月24日，嫦娥一號發射成功，實現中國探月工程第一步戰略目標。

「落」是指軟著陸月球。2013年12月14日，嫦娥三號探測器成功軟著陸月球，並以「玉兔號」月球車開展巡視勘察和科學探測，實現第二步戰略目標。

「回」即是本次嫦娥五號的目標：實現月面自動採樣返回。

責任編輯：尹航

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