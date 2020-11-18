【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息

新冠病毒疫苗研發再有好消息，中國科興生物新冠疫苗CoronaVac17日公佈初步試驗結果顯示，疫苗能夠觸發快速的免疫反應，但產生的抗體水平較新冠病毒康復患者的水平為低。

科興生物發表報告稱，在內地進行了第一期與第二期臨床試驗，逾700多名人接受了測試。研究人員稱，大規模的後期階段試驗、即第三期試驗結果至關重要，將決定CoronaVac的免疫反應是否足以保護人們免於感染新冠病毒。科興生物目前正在印尼、巴西和土耳其進行3項三期試驗。

較早前巴西衛生監管機構因嚴重不良反應，曾叫停科興生物在當地的病毒疫苗試驗。後來巴西警方的報告指出，參加中國疫苗測試的志願者死因是自殺。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）昨則在第12次金磚國家領導人會晤上表示，或會在中國和印度，生產俄羅斯研發的「衛星-V」新冠病毒疫苗。普京在金磚國家網上會議上表示，需加速金磚國家疫苗研製和研究中心建設，一同為新冠疫苗的研發共同努力，俄羅斯直接投資基金會已經和巴西、印度達成協議，在兩國開展「衛星-V」疫苗的臨床試驗。

此外，基金會亦和中國及印度的製藥企業達成協議，展開疫苗的生產，不單止滿足各自的需求，亦可以為其他國家提供。普京又表示，中國向全世界展示新型冠狀病毒是可以被戰勝的，是其他國家可以仿效的榜樣。

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責任編輯：游昊雲

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