▲ 克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係

中美關係緊張延燒之際，美國大選結果似漸明朗，拜登已手握入主白宮所需的選舉人票，外界正觀察民主黨執政會否讓中美繃緊局面緩和。而同屬民主黨的前美國總統克林頓說，中國國家主席習近平的長期統治，會顛覆中美關係。他寄語即將上台的拜登政府及其盟國，以更協調的方式與中國打交道。

中國年前修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」任期限制，引發外界關注。中國外交部發言人當時已申明修憲是「中國人民自己的事情」、外界要正視中國人民的呼聲，並著媒體應該理解「新時代中國特色社會主義」實踐發展。

中方曾回應任期制：要正視中國人民呼聲

曾於1993至2001年擔任美國總統的克林頓（Bill Clinton），日前在彭博創新經濟論壇與前英國首相貝理雅（Tony Blair）對話，稱美國可以聯手歐洲和亞洲國家，增強與中國談判的籌碼。

這些歐亞國家，是現任美國總統特朗普（Donald Trump）所放棄的跨太平洋伙伴關係貿易協定（TPP）的參與者。

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彭博社報道指，中國已經取消國家主席任期限制，且訂出了遠至2035年的發展目標，這可能是習近平長期執政的訊號。

克林頓稱，「因為領導層定期更替，舊的中國制度雖非民主制度，但仍然保證了足夠的辯論、發揮和開放性」。

但現在看起來，中國當今領導人實際上打算終身執政，這讓事情有了改變......但是我們不應該接受或假設一切都將很糟糕，而不去努力使其變得更好。

克林頓稱美國和中國在香港和新疆問題上存在「明顯分歧」，但補充說，在氣候變化和新冠疫情議題上，有迫切合作的需要。

克林頓：美國要與歐洲、國際機構合作 做好的事

這名前總統表示，拜登（Joe Biden）顯然將努力加強美國在世界衛生組織（WHO）和北大西洋公約等國際組織中的作用。特朗普已採取讓美國退出WHO的行動，將應對新冠疫情的早期失誤歸咎於它。

「我們必須給新政府一個機會去闡明政策」，克林頓說。「然後與歐洲及國際機構合作來努力實現，締結一種戰略伙伴關係、一起去做好的事情；從而減少我們放手不管，然後發生的壞事」。

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據了解，克林頓卸任總統後，不時出席公開演說、包括到中國各地出席活動，但多正面評價中美關係，例如曾在深圳演講稱「中國入世我花了很多精力」。他過去很少像日前的談話，以較嚴厲言詞批評現任中國領導層。

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貝理雅在同一場合認為，美國當選總統的團隊，是時候對中國採取更連貫、更協調的行動了，而不是依靠特朗普政府的混亂措施，當中包括制裁及關稅。美方這些動作，連像加拿大這樣親密的盟友，也常常感到驚訝。貝理雅說：

對於美國新一屆政府而言，我認為與中國相關的最大挑戰，是要建立我所說的、與中國打交道的戰略框架。

貝理雅又說，在他和克林頓執政的時候，還期待著中國的政治制度將隨著經濟開放，因而變得自由。但這種期望已改變。

彭博社此前報道稱，特朗普團隊正在考慮對中國採取一些強硬措施，影響拜登對中國政策的走向。美國國家安全委員會發言人John Ullyot在一份聲明中說，「未來的美國總統將發現，嘗試扭轉特朗普總統的歷史性行動，無異於政治自殺」。

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責任編輯：鄧國強

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