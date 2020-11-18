  • 27°C
香港時間 : 20201118日 (三) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係

國情動向 13:51 2020/11/18

分享：

克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係

中美關係緊張延燒之際，美國大選結果似漸明朗，拜登已手握入主白宮所需的選舉人票，外界正觀察民主黨執政會否讓中美繃緊局面緩和。而同屬民主黨的前美國總統克林頓說，中國國家主席習近平的長期統治，會顛覆中美關係。他寄語即將上台的拜登政府及其盟國，以更協調的方式與中國打交道。

中國年前修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」任期限制，引發外界關注。中國外交部發言人當時已申明修憲是「中國人民自己的事情」、外界要正視中國人民的呼聲，並著媒體應該理解「新時代中國特色社會主義」實踐發展。

中方曾回應任期制：要正視中國人民呼聲

曾於1993至2001年擔任美國總統的克林頓（Bill Clinton），日前在彭博創新經濟論壇與前英國首相貝理雅（Tony Blair）對話，稱美國可以聯手歐洲和亞洲國家，增強與中國談判的籌碼。

這些歐亞國家，是現任美國總統特朗普（Donald Trump）所放棄的跨太平洋伙伴關係貿易協定（TPP）的參與者。

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

【拜登中國】拜登對中國已變心？3件事洩露玄機

彭博社報道指，中國已經取消國家主席任期限制，且訂出了遠至2035年的發展目標，這可能是習近平長期執政的訊號。

克林頓稱，「因為領導層定期更替，舊的中國制度雖非民主制度，但仍然保證了足夠的辯論、發揮和開放性」。

但現在看起來，中國當今領導人實際上打算終身執政，這讓事情有了改變......但是我們不應該接受或假設一切都將很糟糕，而不去努力使其變得更好。

克林頓稱美國和中國在香港和新疆問題上存在「明顯分歧」，但補充說，在氣候變化和新冠疫情議題上，有迫切合作的需要。

克林頓：美國要與歐洲、國際機構合作  做好的事

這名前總統表示，拜登（Joe Biden）顯然將努力加強美國在世界衛生組織（WHO）和北大西洋公約等國際組織中的作用。特朗普已採取讓美國退出WHO的行動，將應對新冠疫情的早期失誤歸咎於它。

「我們必須給新政府一個機會去闡明政策」，克林頓說。「然後與歐洲及國際機構合作來努力實現，締結一種戰略伙伴關係、一起去做好的事情；從而減少我們放手不管，然後發生的壞事」。

李顯龍寄語拜登：很少國家願加入排斥中國聯盟

【RCEP懶人包】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風

據了解，克林頓卸任總統後，不時出席公開演說、包括到中國各地出席活動，但多正面評價中美關係，例如曾在深圳演講稱「中國入世我花了很多精力」。他過去很少像日前的談話，以較嚴厲言詞批評現任中國領導層。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

貝理雅在同一場合認為，美國當選總統的團隊，是時候對中國採取更連貫、更協調的行動了，而不是依靠特朗普政府的混亂措施，當中包括制裁及關稅。美方這些動作，連像加拿大這樣親密的盟友，也常常感到驚訝。貝理雅說：

對於美國新一屆政府而言，我認為與中國相關的最大挑戰，是要建立我所說的、與中國打交道的戰略框架。

貝理雅又說，在他和克林頓執政的時候，還期待著中國的政治制度將隨著經濟開放，因而變得自由。但這種期望已改變。

彭博社此前報道稱，特朗普團隊正在考慮對中國採取一些強硬措施，影響拜登對中國政策的走向。美國國家安全委員會發言人John Ullyot在一份聲明中說，「未來的美國總統將發現，嘗試扭轉特朗普總統的歷史性行動，無異於政治自殺」。

【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見

【中美角力】官媒四字詞列陣批蓬佩奧  斥他居心險惡

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
今日
基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
【拜登中國】拜登對中國已變心？3件事洩露玄機
今日
【拜登中國】拜登對中國已變心？3件事洩露玄機
【中美角力】特朗普最後瘋狂 蓬佩奧訪台非沒可能？
2020/11/17
【中美角力】特朗普最後瘋狂 蓬佩奧訪台非沒可能？
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
2020/11/17
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
【中美角力】官媒四字詞列陣批蓬佩奧 斥他居心險惡
2020/11/17
【中美角力】官媒四字詞列陣批蓬佩奧 斥他居心險惡
地緣政治 疫情 氣候暖化 選舉 外交 政治 經濟 傳染病 新經濟 特朗普

下一篇文章

【中美角力】蓬佩奧這樣嚇唬歐洲 促聯手抗衡中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
【中美角力】德法驚爆分歧 馬克龍轟德防長「跪美」
【中美角力】德法驚爆分歧 馬克龍轟德防長「跪美」
基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
【中美角力】特朗普中國政策是單程路？余茂春提3個巨變
【中美角力】特朗普中國政策是單程路？余茂春提3個巨變
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見