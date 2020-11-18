【新冠肺炎】中國嚴防進口貨品帶病毒 被指無異於貿易限制

海外疫情仍在蔓延，中國日前提出要求，在進口冷鏈食品首次與境內人員接觸前，實施預防性全面消毒處理。惟近日仍曝出多地在冷凍食品包裝上檢測出病毒。澳媒報道稱，澳洲和新西蘭等出口國方面，要求中國停止對其產品進行吹毛求疵的新冠病毒檢測，稱中國的這種做法無異於貿易限制。

出口國敦促中國停止「無理的貿易限制」

據澳洲廣播公司（ABC）報道，在本月早些時候舉行的世界貿易組織（WTO）會議上，一位在會上發言但拒絕透露身份的駐日內瓦貿易官員說，加拿大稱中國對進口食品進行檢測並拒收具有陽性核酸檢測結果的產品是「無理的貿易限制」，並敦促中國停止這種行為。

這位官員說，在澳洲、巴西、墨西哥、英國和美國的支持下，加拿大認為中國沒有為其所採取的這些措施提供科學依據。

報道還提到，在中國當局表示在來自巴西的雞翅上發現病毒後，巴西官員於八月前往深圳市。巴西農業部說，地方當局無法提供是否發現了活病毒的信息。

世界衛生組織（WHO）此前曾指出，食品和包裝都不是新冠病毒的已知傳播途徑。

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中國在對世貿組織的回應中說，其行動是「基於科學依據的臨時行動」，旨在「最大程度地保護人民的生命」。上月，中國疾病預防控制中心還在調查青島新冠疫情時，在進口冷凍鱈魚包裝上分離到新冠活病毒，是全球首次。

另外，內地昨日新增8宗新型冠狀病毒確診個案，包括1宗天津本地個案。患者是濱海新區一間冷凍食品公司的40歲搬運工，肺部出現磨玻璃影。患者因為一名同事兼室友早前確診，上星期開始接受集中醫學隔離，期間發病。患者同公司另一名搬運工，成為當地新增無症狀感染者。



責任編輯：尹航

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