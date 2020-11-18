特朗普政府發「反共十招」 想綁死拜登政策？（附報告全文）

▲ 特朗普政府發「反共十招」 想綁死拜登政策？

美國大選結果漸明朗，民主黨拜登已手握入主白宮所需的選舉人票。特朗普政府在任期僅餘兩月之際，美國國務院政策規劃辦公室星期二（17日）發表研究報告，總結中國共產黨對美國、全球帶來的挑戰，建議美國採取10項措施應對中共。

外界關注這份針對中共的報告，是否總統特朗普試圖在任期最後時光，為中美關係定調，綁死拜登對中國政策。但國務院官員否定這種說法。

中方多警告美國 勿把中共與中國切割

這份研究報告題為《中國挑戰的各方面（The Elements of the China Challenge）》，由5部分組成：中國構成的挑戰、中國的行為、中國行為的思想根源、中國的脆弱性以及確保自由。（閱讀報告全文，請點擊進入【下一頁】）

值得注意是，報告內容刻意將爭議事件列為「中共」的動作，將中共與中國區分。中國官方早前已駁斥這種定位，強調中共代表中國人民利益，美方將兩者剝離會有後果。

這份研究報告說，在美國和世界各國，越來越多的人意識到，中國共產黨（CCP）已經開啟了一個大國競爭的新時代，但很少有人能明辨出中國在世界每個地區的滲透模式，更不用說看清共產黨所希望的具體主導形式。

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報告把中國共產黨定性為「一個以20世紀馬克思列寧主義專政為模式、由一個威權政權來管治的大國」。

參與撰寫報告的美國國務院高級官員接受媒體訪問時稱，報告的重點在於說明，中共計劃在全球擴張影響力，對美國構成的挑戰是嚴峻的。

報告：必須制定強而有力政策 應對中共

報告寫道，「為了應對中國帶來的挑戰，美國必須回歸根本。美國必須制定強而有力的政策，並確保其政策超越了官僚主義丶各政府機關間的衝突與短期的選舉周期。美國的首要目標是保障自由」。

具體而言，報告建議美國通過10項手段，應對中國共產黨的挑戰：

1、促進本國的憲政和公民社會。

2、維持世界上最強大的軍事力量。

3、加強基於規則的國際秩序。

4、重新評估其聯盟系統。

5、加強聯盟制度並建立新的國際組織，以促進民主和人權。

6、在合適的領域與中國合作，並適當的反制中國。

7、向美國人介紹中國的挑戰。

8、培養新一代了解與中國大國競爭的公務員。

9、改革美國的教育體系，以幫助學生理解複雜信息時代的公民責任。

10、倡導言行一致的自由原則。

美國智庫布魯金學會的學者杜如松（Rush Doshi）向美媒Axios表示，美國的外交政策討論應該關注這份報告的內容。

官員：報告發表是按時間表 非欲覊勒拜登

但杜如松也說，這份報告並未檢視其他重要的議題，包含同盟政策丶跨境資訊流動與新科技聯盟。他認為，經濟與科技是目前中美對抗的核心，但這份報告幾乎沒有提到太多相關的議題。

美國國務院在美國下屆總統1月20日就職之前發表了這份報告，被指是想影響拜登倘上台後的，新政府的對中國政策。

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但美國國務院的高級官員向美國之音說，這份報告其實早就寫好了，只不過需要走內部程序，正好趕到目前這個時候發表，並不是像一些人所認爲的是要爲下一屆政府的對中國政策定調。

他又指，這份報告只是政策研究，並不是對中國政策，暗示不會左右下屆政策施政。他還提到，這份報告只是國務院政策規劃辦公室印發，並不是由國務卿批准發表的。

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責任編輯：鄧國強

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