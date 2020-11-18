【芯片產業】5年前揚言買台積電 紫光危機有何啟示？

2015年曾揚言要併購台積電的中國半導體企業紫光集團，近日爆出13億人民幣債券違約，深陷流動性危機。冰凍三尺非一日之寒，被稱為「國家隊」的紫光系，近年大舉投資併購，種下巨債苦果，而公司長期依賴外部股權、債權融資，卻缺乏持續獲利能力，這為中國半導體企業自主之路帶來警示。

紫光集團公布，因流動資金緊張，紫光集團2017年發行的「17紫光PPN005」截至兌付日，公司未能籌集到期償付資金，該期債券不能按期足額償付，已構成實質性違約。該期私募債本金13億元人民幣，票息5.6%。

據悉，公司明年1月底前，還有兩支合計15億美元的境外債券及2.95億元人民幣境內公司債「16紫光01」到期壓力。

業內人士評價：與任正非不同 趙偉國是投資家

中誠信國際信用評級早前已將紫光債券評級由AA降至BBB，指這宗違約事件或會引發交叉違約，有機會令紫光難以獲得資金，陷入流動性緊絀。而紫光系債券多日暴跌，紫光系上市公司股價也受拖累，令紫光千億造芯大業蒙上陰霾。

【芯片產業】紫光集團面臨債務爆煲 北京銀行考慮提供融資

紫光集團董事長趙偉國在2018年曾表示，未來10年投資1000億美元於芯片（又稱晶片）製造領域。而事實上，近幾年紫光並未立足研發，而是靠大舉收購組建產業。《中國經營網》引述業內人士對趙偉國的評價稱，「與任正非不一樣，趙老闆是投資家」。

正是在資本市場上的大肆併購為紫光的債務危機埋下禍根。

紫光是北京的清華大學旗下企業，主要由兩大業務支撐，分別是芯片和數據雲。趙偉國於2010年接手紫光，開啟併購之路。2013年，紫光集團斥資17.8億美元收購美國上市公司展訊通信，進軍集成電路芯片產業。次年又斥資9.1億美元收購美國上市公司銳迪科微電子，拓展物聯網芯片市場。而後，儘管缺乏技術底蘊和技術成果，紫光仍獲得國家基金和國家開發銀行資金支援，開始在資本市場縱橫捭闔。

2015年，趙偉國又把橄欖枝拋向台積電、聯發科，對此，當時鴻海董事長郭台銘回應直言，「趙偉國不過是一個炒股的投資者，怎麼能去問台積電董事長張忠謀、一個世界半導體的教父『公司多少錢要賣』？張忠謀60多年的半導體經驗，不是你今天說就可以用錢買的。」

紫光集團總負債超2000億

紫光在國家資金大力扶持下發展，構建了從儲存芯片製造到封裝測試的產業鏈，但通過併購畢竟難以獲得外國公司的專利技術，紫光又在提升自身技術上乏善可陳，缺乏可持續的營收增長。2017年趙偉國表示，「工作重點已完全轉向自主研發」。但芯片研發的現實是，投入大、周期長，很難短期見成效。

然而彼時紫光集團的債務已不斷膨脹，如今更出現債務違約。財報顯示，截至2020年6月30日，紫光集團的總資產為2966.49億元，總負債為2029.38億元。而在走上併購道路前的2012年，紫光集團的總資產只有66.63億元，對應總負債也只有46.47億元。

華中科技大學教授陳波就指出，如果不能在高科技行業競爭中做到上游、一流，產品便很易被淘汰，或市場需求很易就消失；面對被美國「掐脖子」，今次紫光集團的情況，將令政策制定者認識到芯片企業營收能力不足可能引致嚴重債務問題。

陳波提醒，當局不應過度集中資源實現芯片自主，因這反而可能破壞市場機制，企業也會對國家資源產生依賴，成「拆了東牆補西牆」，強調中國發展關鍵核心技術須由市場主導。

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責任編輯：蒯宇澄

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