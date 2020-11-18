【華為5G】加拿大反對黨促禁絕華為5G  杜魯多留有餘地

儘管反對黨施壓加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），盡快宣佈禁止華為參與加國5G網絡建設，不過他17日仍未明確表態，拒絕透露何時會做出決定、或者今年底前是否會有定案。

法新社報道，加拿大保守黨在眾議院提出動議，試圖向杜魯多的自由黨政府施壓，以使杜魯多政府在經過多年評估後，於30天內針對華為參與5G建設的問題做出決定。

當被問及是否會禁止華為參與5G建設時，杜魯多當地時間17日記者會上表示，他不會給出明確的時間表，「在這個日益相互連結的世界裡，我們將持續信賴我們的安全機構和專家，針對如何保護加拿大人和我們的企業做出重要決定」。

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美國、澳洲、英國、日本、瑞典等國家，皆已宣佈禁止或限制在5G網路建設中使用華為技術。

杜魯多表示，「我們會與盟友合作，我們已廣泛諮商。我可以告訴各位，我們將根據我國安全機構的建議做出決定」。

加拿大保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）抨擊杜魯多政府，在中國問題上與盟國不同調。加拿大主要電信商貝爾（Bell）、羅渣士（Rogers）、研科（Telus）已表示，它們將尋求與諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等其他公司合作來部署5G網路。

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責任編輯：鄧國強

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