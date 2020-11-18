▲ 【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？

美國政府料要換屆，特朗普下台拜登上場，為中美關係良性調整帶來一絲希望之際，美國前國務卿基辛格，以及新加坡總理李顯龍不約而同，認為中美走向「新冷戰」並不合時宜，並建議中美應盡早恢復溝通機制，盡可能降低衝突風險、增加合作機會。然而，從拜登最近表態看來，拜登對中國政策也許難以擺脫特朗普設下的中美新冷戰基調。

李顯龍本周在彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）上，忠告拜登上任後尋求與中國發展「整體具建設性的關係」。李顯龍明言，新加坡會拒絕任何以冷戰形式，尋求令各國陷入分裂的嘗試。他稱：

「我不認為會有很多國家願意，加入一個基本上就是針對所排除國家的同盟，這裏講受針對的首先就是中國。」

李顯龍寄語拜登，表示各國其實都希望與美國合作，並都希望與其他有活力的經濟體合作、在亞太區內合作。他稱，中美在新框架下才可以拓展共同利益、管控分歧，並就氣候變化、核不擴散等議題合作。

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無獨有偶，基辛格前一天在同一場合上，也表達了與李顯龍相同的想法。

基辛格擔心，中美以對抗方式從事外交，最終會失控導致軍事衝突，重蹈第一次世界大戰的覆轍。他表示，美國與中國現時需要建立機制，由雙方元首信任的人代表前者保持接觸，確保兩國不論陷入甚麼爭端，也不會爆發軍事衝突。

基辛格又指，民主國家如果能夠團結合作是件好事，但建立針對特定國家的同盟並不明智。

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如果說基辛格代表了美國傳統的外交戰略智慧，李顯龍則代表了夾在中美之間國家的聲音，這兩個方面都對中美「新冷戰」持否定態度，認為對美國自身和全世界均有害無益。

不過，拜登本周所言顯示，他上任後也許很難完全擺脫特朗普中美新冷戰政策的覊絆。拜登表示，美國經濟佔全球25%，需要聯合佔另外約25%或以上的其他民主國家，共同制訂規則，「而不是容許中國或其他人因為他們獨大而說了算」。

李顯龍亦承認，特朗普的「美國優先」世界觀已改變了美國國內外，對美國有多大程度願意維持全球穩定的觀感，將中國視為戰略威脅在美國國內已成為不容質疑的事情，美國需要時間才可能修正，也需要時間才可能說服世界美國已經修正，並也許永遠無法完全修正。

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責任編輯：連兆鋒