▲ 奧巴馬憶中美：要不是金融海嘯 我早對中國出重手

中美關係墜落低谷之際，民主黨拜登手握入主白宮所需的選舉人票，外界關注他倘順利上台，會否延續特朗普時代的強硬中國政策。而拜登的伯樂、前總統奧巴馬接受媒體訪問時，為自己當年的中國政策辯解，稱若不是2008年至2009年的全球金融危機，他在貿易議題上或許早對中國「出重手」。

中國在奧巴馬（Barack Obama）的總統任期內，躋身成為全球第二大經濟體。在此背景下，他的中國貿易政策多年來備受詬病、被指對中美失衡問題視而不見。

奧巴馬任內 被美國輿論指無視中美失衡

奧巴馬日前接受《大西洋（The Atlantic）》雜誌採訪時指出，為他當年對華政策辯護，聲稱若不是2008年至2009年爆發全球金融危機，他在貿易議題上或會對中國「出手更重」。

他解釋，當年中國在全球經濟復蘇扮演了重要角色，阻礙了他處理中國「違反國際貿易規則」的重商主義政策」。他強調，「在2009或2010年，我不能有貿易戰爭；當時我需要與中國、歐洲、以及其他任何潛在的增長引擎合作，就為了重啟全球經濟」。

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奧巴馬2009至2017年擔任總統期間，中國成為全球第二大經濟體，美國政府與中方的關係，也因此被賦予高度重要性；儘管中國在經濟與軍事方面增強實力，美方的對中國的外交政策仍以合作為主要導向、而並非對抗。

這段時期，中美有限的重大爭端，只聚焦於國安議題，例如中國在南海的軍事設施與網絡間諜活動。

溫家寶當年曾建議 中國多買美國貨

奧巴馬提到，他在2009年向當時的中國總理溫家寶提出「大規模貿易失衡」，以及「中國匯率操縱與其他不公平行徑」等議題。溫家寶則表示，建議奧巴馬給他一份希望中國多加採購的美國產品清單，「他會研究看看可以怎麼做」。

奧巴馬曾指出，中美關係將塑造21世紀，因此維持穩定關係，對於美國與全世界都至關重要。而曾任奧巴馬兩任副總統的拜登（Joe Biden）即將就任美國總統，他的外交政策成為焦點，對中國政策更是備受關注。

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儘管拜登被特朗普陣營指控親中國，但他在2月參加民主黨初選時，稱乎中國國家主席習近平作負面稱呼，並敦促中國必須「按照規則行事」。拜登也在16日表示，「美國需要和其他的民主政體站在一起，來讓我們的規則施行於世界，而不是看著中國和其他國家，向我們下達他們的命令」。

昔日友華民主黨籍總統 克林頓日前也批華

值得注意是，另一過去曾被指對中國友好的前美國總統－－克林頓（Bill Clinton），日前在彭博創新經濟論壇與前英國首相貝理雅（Tony Blair）對話時，也負面評論今天的中國，聲稱國家主席習近平的長期統治，會顛覆中美關係。

值得注意是，克林頓對中國最終能加入世界貿易組織（WTO），有一定的角色。但他日前談論中國時，寄語即將上台的拜登政府及其盟國，以更協調的方式與中國打交道，增強與中國談判的籌碼。

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責任編輯：鄧國強

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