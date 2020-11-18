  • 25°C
香港時間 : 20201118日 (三) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧巴馬憶中美：要不是金融海嘯 我早對中國出重手

國情動向 20:06 2020/11/18

分享：

奧巴馬憶中美：要不是金融海嘯 我早對中國出重手

中美關係墜落低谷之際，民主黨拜登手握入主白宮所需的選舉人票，外界關注他倘順利上台，會否延續特朗普時代的強硬中國政策。而拜登的伯樂、前總統奧巴馬接受媒體訪問時，為自己當年的中國政策辯解，稱若不是2008年至2009年的全球金融危機，他在貿易議題上或許早對中國「出重手」。

中國在奧巴馬（Barack Obama）的總統任期內，躋身成為全球第二大經濟體。在此背景下，他的中國貿易政策多年來備受詬病、被指對中美失衡問題視而不見。

奧巴馬任內  被美國輿論指無視中美失衡

奧巴馬日前接受《大西洋（The Atlantic）》雜誌採訪時指出，為他當年對華政策辯護，聲稱若不是2008年至2009年爆發全球金融危機，他在貿易議題上或會對中國「出手更重」。

他解釋，當年中國在全球經濟復蘇扮演了重要角色，阻礙了他處理中國「違反國際貿易規則」的重商主義政策」。他強調，「在2009或2010年，我不能有貿易戰爭；當時我需要與中國、歐洲、以及其他任何潛在的增長引擎合作，就為了重啟全球經濟」。

克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

奧巴馬2009至2017年擔任總統期間，中國成為全球第二大經濟體，美國政府與中方的關係，也因此被賦予高度重要性；儘管中國在經濟與軍事方面增強實力，美方的對中國的外交政策仍以合作為主要導向、而並非對抗。

這段時期，中美有限的重大爭端，只聚焦於國安議題，例如中國在南海的軍事設施與網絡間諜活動。

溫家寶當年曾建議  中國多買美國貨

奧巴馬提到，他在2009年向當時的中國總理溫家寶提出「大規模貿易失衡」，以及「中國匯率操縱與其他不公平行徑」等議題。溫家寶則表示，建議奧巴馬給他一份希望中國多加採購的美國產品清單，「他會研究看看可以怎麼做」。

奧巴馬曾指出，中美關係將塑造21世紀，因此維持穩定關係，對於美國與全世界都至關重要。而曾任奧巴馬兩任副總統的拜登（Joe Biden）即將就任美國總統，他的外交政策成為焦點，對中國政策更是備受關注。

【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見

【中美角力】官媒四字詞列陣批蓬佩奧  斥他居心險惡

儘管拜登被特朗普陣營指控親中國，但他在2月參加民主黨初選時，稱乎中國國家主席習近平作負面稱呼，並敦促中國必須「按照規則行事」。拜登也在16日表示，「美國需要和其他的民主政體站在一起，來讓我們的規則施行於世界，而不是看著中國和其他國家，向我們下達他們的命令」。

昔日友華民主黨籍總統  克林頓日前也批華

值得注意是，另一過去曾被指對中國友好的前美國總統－－克林頓（Bill Clinton），日前在彭博創新經濟論壇與前英國首相貝理雅（Tony Blair）對話時，也負面評論今天的中國，聲稱國家主席習近平的長期統治，會顛覆中美關係。

值得注意是，克林頓對中國最終能加入世界貿易組織（WTO），有一定的角色。但他日前談論中國時，寄語即將上台的拜登政府及其盟國，以更協調的方式與中國打交道，增強與中國談判的籌碼。

【中美角力】特朗普中國政策是單程路？余茂春提3個巨變

中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係
今日
克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係
特朗普政府發「反共十招」 想綁死拜登政策？（附報告全文）
今日
特朗普政府發「反共十招」 想綁死拜登政策？（附報告全文）
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
今日
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】蓬佩奧這樣嚇唬歐洲 促聯手抗衡中國
今日
【中美角力】蓬佩奧這樣嚇唬歐洲 促聯手抗衡中國
特朗普趕卸任前打擊中國？中概股退市提案或下月出爐
今日
特朗普趕卸任前打擊中國？中概股退市提案或下月出爐
地緣政治 政治 科技戰 貿易戰 外交 選舉 軍事 經濟 新經濟 特朗普

下一篇文章

【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】特朗普中國政策是單程路？余茂春提3個巨變
【中美角力】特朗普中國政策是單程路？余茂春提3個巨變
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
【華為禁令】任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗
基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰
【中美角力】德法驚爆分歧 馬克龍轟德防長「跪美」
【中美角力】德法驚爆分歧 馬克龍轟德防長「跪美」