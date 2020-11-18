【華為禁令】後特朗普時代 華為促英國撤銷5G禁令

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨拜登料勝出勝選，但總統特朗普未有認輸。此時，中國電訊設備巨頭華為的副總裁張建崗（Victor Zhang），近日接受英國《衛報》訪問時，呼籲英國政府在後特朗普時代，重新審視其針對華為5G禁令。

張建崗認為，英國作為第一次工業革命的發源地，應當竭力維護其存在的根本，並指英國政府承受不起在5G革命中落後。

今年7月，英國政府決定年底起禁止從華為購買任何5G設備，並在2027年徹底清除5G網絡中的華為設備。

張建崗又稱，去除華為設備的決定，會打擊英國經濟，並難以彌合英國的南北經濟失衡。他還說，英國政府也承認，禁止華為參與網絡建設，將導致當地5G網絡建設進程推遲3年。根第三方Assembly的研究，這種延誤將給英國造成接近182億英鎊的損失。

他質疑，英國對華為的5G禁令，是受到美國特朗普政府影響，是一項政治決定，而非出於安全問題。他希望英國政府能夠保持開放，並在審視經濟後果之後，重新對華為作出評估。又冀美國的新一屆政府，能夠採取與特朗普政府不同的做法。

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責任編輯：林佩怡

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