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呂良偉主演 「天下無拐」上映前夕緣何突遭煞停？

社會熱點 17:10 2020/11/19

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由內地公安部宣傳局直接指導、香港演員呂良偉主演的電影《天下無拐》，原定周五（20日）世界兒童日在內地上映，但周三（18日）片方突然聲明，因「技術原因」撤檔，新檔期擇日公布。

聲明提到，「團圓有時，終會相見」，《天下無拐》無懼考驗，很快在戲院再度相見。此前，電影宣傳仍持續運作，突然撤檔被認為不尋常。

片方稱，這是內地首齣歌頌警察「打拐（兒童拐賣）」題材的正能量電影，周一（16日）才舉辦千人首映禮。據報道，當日也邀請了公安部宣傳局文化處處長林樹龍到場。

資料顯示，由北京吉祥九鑫文化發展有限公司、北京神州藝海文化藝術院聯合投資拍攝的電影《天下無拐》，由呂良偉、鄭昊、張光北、赫子銘等主演，在2018年開鏡，同年殺青。導演張鑫曾表示，電影是在公安部宣傳局的直接指導下，經歷6個月的籌備，20多次劇本修改。

《天下無拐》講述聚焦兒童拐賣現象，通過小女孩無故失踪，牽引出犯罪集團一系列的拐賣人口事件，父母千里尋女的坎坷經歷，以及警察「打拐」事蹟。

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責任編輯：林佩怡

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